Kazneno prijavljen napadač na ekipu N1 televizije

Na Trgu bana Josipa Jelačića je jučer oko 13:55 tada nepoznati počinitelj verbalno i tjelesno napao novinara i snimatelja televizije N1 prilikom obavljanja njihovog posla, ali je nekoliko sati kasnije pronađen i priveden.
Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 18-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prisile prema službenoj osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi, počinjenog na štetu novinara-reportera televizijske kuće starosti 31- godinu te kaznenog djela prisile prema službenoj osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi, počinjenog na štetu snimatelja starosti 51-godinu.
Naime, jučer 12. studenoga 2025. godine oko 13.55 sati u Zagrebu na prostoru Trgu bana Josipa Jelačića, novinar- reporter televizijske kuće i snimatelj obavljali su novinarski zadatak i time obavljali poslove od javnog interesa kada im je prišao osumnjičeni te prijetnjom da će upotrijebiti silu, verbalno ih napao te rukom udario u objektiv kamere. Osumnjičeni je nastavio s verbalnim napadom nakon čega se udaljio s mjesta događaja. Operativnim radom policijskih službenika osumnjičeni je uhićen na Trgu kralja Tomislava, stoji u priopćenju PU zagrebačke.
Tu nije bio kraj njegovom protupravnom ponašanju, u policijskoj postaji je narušavao javni red i mira na način da je vrijeđao i omalovažavao policijske službenike. Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija od 1,62 g/kg alkohola u organizmu. Zbog navedenog podnijet je optužni prijedlog po članku 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
U navedenom događaju 51-godišnji snimatelj je lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć mu je pružena u Nastavanom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba.
Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni će u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, biti predan pritvorskom nadzorniku PU zagrebačke, stoji u priopćenju.
