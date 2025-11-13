Kazneno prijavljen napadač na ekipu N1 televizije

Naime, jučer 12. studenoga 2025. godine oko 13.55 sati u Zagrebu na prostoru Trgu bana Josipa Jelačića, novinar- reporter televizijske kuće i snimatelj obavljali su novinarski zadatak i time obavljali poslove od javnog interesa kada im je prišao osumnjičeni te prijetnjom da će upotrijebiti silu, verbalno ih napao te rukom udario u objektiv kamere. Osumnjičeni je nastavio s verbalnim napadom nakon čega se udaljio s mjesta događaja. Operativnim radom policijskih službenika osumnjičeni je uhićen na Trgu kralja Tomislava, stoji u priopćenju PU zagrebačke.