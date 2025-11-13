Oglas

Tomislav Šuta

Splitski gradonačelnik osudio incident u središtu Zagreba: Šokirao me ničim izazvan napad na naše učenike

Hina
13. stu. 2025. 15:48
Tomislav Šuta
Grad Split najoštrije osuđuje nasilni napad koji se u srijedu oko 16,30 sati dogodio u središtu Zagreba, na Trgu bana Josipa Jelačića, tijekom posjeta splitskih maturanata sajmu knjiga Interliber, poručio je u četvrtak splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

"Šokirao me ničim izazvan napad na naše učenike. Djeca i mladi moraju se osjećati sigurno u svakom gradu i u svakom trenutku. U stalnom sam kontaktu s liječnicima, školama i policijom te pratimo stanje. Najvažnije je da djeca budu dobro i da svi zajedno učinimo sve da se ovo više nikada ne ponovi", kaže Šuta.

Prema priopćenju Grada Splita, obje škole iz kojih dolaze napadnuti učenici odmah su postupile u skladu s protokolima za slučaj nasilja te su obavijestile policiju, roditelje i nadležne službe. Također su aktivirani školski krizni timovi radi pružanja potrebne psihološke i emocionalne podrške učenicima.

Grad Split pruža punu podršku učenicima, njihovim obiteljima i školama. „Svaki čin nasilja nad djecom i mladima apsolutno je nedopustiv, a ovaj ničim izazvan napad duboko pogađa cijelu našu zajednicu. Očekujemo brzo i odlučno postupanje nadležnih službi te sankcioniranje počinitelja“, ističe Šuta.

Pomorska škola Split Splitski maturanti Tučnjava u Zagrebu maturanti napad na maturante zagreb

