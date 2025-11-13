Splitski gradonačelnik osudio incident u središtu Zagreba: Šokirao me ničim izazvan napad na naše učenike

"Šokirao me ničim izazvan napad na naše učenike. Djeca i mladi moraju se osjećati sigurno u svakom gradu i u svakom trenutku. U stalnom sam kontaktu s liječnicima, školama i policijom te pratimo stanje. Najvažnije je da djeca budu dobro i da svi zajedno učinimo sve da se ovo više nikada ne ponovi", kaže Šuta.