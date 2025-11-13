Splitski gradonačelnik osudio incident u središtu Zagreba: Šokirao me ničim izazvan napad na naše učenike

Grad Split najoštrije osuđuje nasilni napad koji se u srijedu oko 16,30 sati dogodio u središtu Zagreba, na Trgu bana Josipa Jelačića, tijekom posjeta splitskih maturanata sajmu knjiga Interliber, poručio je u četvrtak splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
"Šokirao me ničim izazvan napad na naše učenike. Djeca i mladi moraju se osjećati sigurno u svakom gradu i u svakom trenutku. U stalnom sam kontaktu s liječnicima, školama i policijom te pratimo stanje. Najvažnije je da djeca budu dobro i da svi zajedno učinimo sve da se ovo više nikada ne ponovi", kaže Šuta.
Prema priopćenju Grada Splita, obje škole iz kojih dolaze napadnuti učenici odmah su postupile u skladu s protokolima za slučaj nasilja te su obavijestile policiju, roditelje i nadležne službe. Također su aktivirani školski krizni timovi radi pružanja potrebne psihološke i emocionalne podrške učenicima.
Grad Split pruža punu podršku učenicima, njihovim obiteljima i školama. „Svaki čin nasilja nad djecom i mladima apsolutno je nedopustiv, a ovaj ničim izazvan napad duboko pogađa cijelu našu zajednicu. Očekujemo brzo i odlučno postupanje nadležnih službi te sankcioniranje počinitelja“, ističe Šuta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
