Oporba nakon napada na N1 novinare i maturante: Neka Vlada i premijer vrate vladavinu Ustava u Hrvatsku

„Smatram da je najdomoljubniji čin svih građana (…) da kažu da se odriču i da ne pristaju na uzvikivanje pokliča ZDS, odriču se početnog dijela pjesme Čavoglave, do te mjere da će oni biti ti koji će reći – ukoliko Thompson ne kaže da će izostaviti taj dio (…) i inzistirat će na njegovu izvikivanju (…) pozivam građane (…)da na takve koncerte ubuduće ne idu“, rekla je zastupnica Dalija Orešković u Hrvatskom saboru u govoru na slobodnu temu.