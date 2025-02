Puhovski: Jandroković je bio na rubu da kaže “ja bih išao na inauguraciju, ali mi ne daju”

Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski govorio je u Novom danu N1 televizije o inauguraciji Zorana Milanovića.

“Jandroković je bio na rubu da kaže ‘ja bih, ali mi ne daju'”, kaže o izjavi Gordana Jandrokovića o tome zašto ne dolazi na inauguraciju.

On smatra i da je HDZ pogriješio kada je odlučio da ne dolaze na inauguraciju.

“Situacija je sljedeća. U ovom trenutku sve radi za Milanovića. On ima veliku pobjedu od 75 posto. Drugo, važnije, on je pobijedio u trenutku spektakularne pobjede Trumpa i trumpizma. A on je jedan od prvih europskih trumpista, po svojoj metodi ponašanja. On, Trump i južnokorejski predsjednik su jedini koji su sebi dopustili da djeluju protiv Ustava. On ima i u tu sljedbu koja ide uz njega ne pitajući kud je krenuo. Ta se trumpistička pozicija sada reflektira u odnosima za završetak rata u Ukrajini, oko čega je Milanović, ispostavlja se, bio u pravu. Sad je došao Trump i rekao da će s Rusijom dogovoriti mir. I treće, Milanović je pobijedio Plenkovića. To mu daje jaču poziciju, što će on s njom napraviti, to ćemo vidjeti”, kaže.

Spomenuo je i Palestinu. “Tu je Hrvatska imala priliku nešto napraviti, učiniti i Milanović je jedini rekao nešto. SDP ga nije podržao, to je interesantno. Vlada se ponašala kao da toga nema, kao da smo to rekli mi, a ne Milanović. On je predsjednik Republike i sukreator vanjske poitike. Ja nemam razloga imati simpatije za Milanovića, ali on je bio u pravu. On je sad u poziciji da može trijumfirati, ali i dalje nema moć”, kaže Puhovski.

