Puhovski: “Sumnjam da će Penava na inauguraciju. Nema više iza sebe Radića koji bi mu šaptao što napraviti”

Predsjednik Zoran Milanović odlučio je na inauguraciju 18. veljače pozvati predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penavu, što bi moglo dovesti do još jedne situacije u kojoj će morati birati između premijera Andreja Plenkovića i njegovog najžešćeg političkog oponenta, piše Novi list.

Istina, ne zove ga kao predsjednika Domovinskog pokreta nego u svojstvu potpredsjednika Sabora. Dakle, predsjednik će, kao i prije pet godina kada je prisegnuo za prvi mandat, pozvati saborsko Predsjedništvo, koje osim Gordana Jandrokovića čine i potpredsjednici Željko Reiner, Ivan Penava, Furio Radin, Sabina Glasovac i Peđa Grbin. Za pretpostaviti je da će se Reiner solidarizirati s Plenkovićem i Jandrokovićem i da će ovaj put bojkotirati inauguraciju.

“Dobar je strah kome ga je Bog dao”

Kako će reagirati Penava, ostaje za vidjeti.

Novi test za vladajuću koaliciju: Milanović poziva Ivana Penavu na inauguraciju

“Sve su opcije otvorene. Dobar je strah kome ga je Bog dao. Nedavno sam predlagao neka Milanoviću dođe himnu otpjevati Thompson, u smislu njegove svenarodne otvorenosti, ali s ovim pozivom je otišao korak dalje”, komentirao nam je Žarko Puhovski pa nastavio:

“Milanović želi da Plenković strepi, ali i da pokaže kako Penava ima puno bolje odnose s njim nego što govori. Ali, to može biti dvosjekli mač jer iako je Milanović pobijedio s velikom većinom glasova, ta se većina raspala. Spremaju se lokalni izbori i riskantno mu je širiti se u svim političkim smjerovima.”

Puhovski naglašava i da je poziv uvelike protokolarne prirode jer predsjednik Sabora Gordan Jandroković ga je odbio pa se automatski šalje novi poziv potpredsjednicima.

“Problem s tim pozivom je u tome što se Penava uporno želi profilirati kao ekstremni desničar koji proganja srpsku manjinu. No, činjenica je i da on nema kapaciteta za išta osim Vukovara pa ako bi ga izgubio, to je njegov politički kraj. A i kraj za Domovinski pokret. Stoga, ne vjerujem da će prihvatiti poziv, iako bi odaziv na njega bio prilika malo zaljuljati Plenkovića. No, više nema iza sebe Marija Radića koji bi mu šaptao što napraviti, a sam nema ni dovoljno mudrosti ni hrabrosti. Zato će gledati samo kako dobiti Vukovar, u čemu će tražiti i pomoć HDZ-a. Koji će mu je i dati, ali s figom u džepu”, mišljenja je Puhovski.

Liberalni žetončić umjesto Dabre

Što se lokalnih izbora tiče, vjeruje da će Milanović ublažiti s podilaženjem desnici jer mu dugoročno ipak trebaju SDP, Možemo i druge stranke na ljevici ili lijevom centru.

Analitičar o mimohodu za 30. obljetnicu Oluje: “Milanović je preduhitrio HDZ i upisao si masu pluseva”

“Smatram da će otprilike dvije godine od lokalnih izbora pokušati zaljuljati Plenkovića i potencirati prijevremene izbore, na kojima bi se ponovno kandidirao kao premijer. U tom bi slučaju odmah predao ostavku na mjesto predsjednika i njegova utrka bi imala veći legitimitet, a i kredibilitet. Jednostavno, ne mogu vjerovati da će s krajem predsjedničkog mandata završiti njegova politička karijera”, ističe Puhovski.

Što se Josipa Dabre tiče, uvjeren je da će ga Plenković zamijeniti nekim “liberalnijim žetončićem”.

A kao Puhovski, tako i politički analitičar Krešimir Macan gleda na poziv Penavi kao protokolaran.

“Ne vidim kako bi to uzdrmalo koaliciju. Nju se može uzdrmati samo glasovanjem o nepovjerenju, a to nije prošlo, kao i neizglasavanjem proračuna, a ni to nije prošlo. Uz to, dolaze i lokalni izbori. Svakako, neće biti statično, bit će zanimljivo, a ne bih ni isključio da će desnica izvesti još toga kao u slučaju puštanja snimki Josipa Dabre”, zaključio je Macan.

