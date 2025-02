VIDEO / Tomašević o Thompsonu: Nije moj glazbeni ni politički izbor, ali nisam za zabrane

Podijeli :

Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba, kazao je da na dočeku rukometaša u ponedjeljak nije bilo incidenata i da je sve prošlo u redu.

Komentirao je i izvođače koji su pjevali na dočeku rukometaša.

“Thompson nije moj glazbeni ni politički izbor. Međutim, nisam pristalica zabrana koncerata i smatram da je to kontraproduktivno. Svi koji pjevaju ustaške pjesme i nose takva obilježja to je neprihvatljivo i to je stvar policije”, kazao je Tomašević.

Upitan oko koncerta Thompsona na Hipodromu kazao je će – odluku o tome donijeti Ustanova za sportske objekte, prenosi tportal.

Pijani zaštitar u školi

Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika, komentirala je slučaj iz OŠ Granešina gdje je zaštitar u školi bio pijan.

“Zaštitari su 116 škola koje su većinom u dvije smjene i u svima su zaštitari. zaštitari. Ovo je izolirani incident i kršenje ugovornog odnosa između grada i zaštitarske tvrtke. Njihov posao je da pruže osjećaj sigurnosti u školi”, kazala je Dolenec.

Gradske teme

Na pitanje hoće li reflektori iz Kranjčevićeve biti dani na korištenje NK Rudešu Tomašević je rekao da će o tome odluku donijeti USO i da se sasvim sigurno neće baciti, a što se tiče gradnje dodatne tribine na Rudešovu terenu istaknuo je da “tamo ima neriješenih imovinko-pravnih odnosa”.

Upitan oko tržnice u Vrapču koja je rekonstruirana, ali još nije u funkciji rekao je da je dobila uporabnu dozvolu te da je u tijeku natječaj za zakupce nakon čega će biti puštena u rad.

