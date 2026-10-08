Radioaktivni stroncij-90 u Gospiću navodno višestruko porastao. Glavinić: Traje inspekcijski nadzor

Prenoseći odgovor IMI-jeva Zavoda za zaštitu zračenja, Index navodi "da je stroncij-90 u okoliš dospio iz atmosfere, preko radioaktivnog oblaka, te se nakupio u površinskom sloju". "Podrijetlo stroncija-90 je objašnjeno, ali nema odgovora zašto je njegova koncentracija na površini u posljednje tri godine enormno porasla samo u Gospiću", dodaje.