Radnici 26. Božić bez plaće: Bili smo kod Bačića, Primorca i Habijana...

Predstavnici Novog sindikata i bivši radnici šibenske Revije i Plobesta iz Ploča izvijestili su u srijedu nakon sastanka u Ministarstvu pravosuđa da ni nakon novog razgovora nije ostvaren pomak u rješavanju potraživanja za neisplaćene plaće i otpremnine koje čekaju više od 20 godina.
Oglas
Potraživanja 690 radnika
Riječ je o potraživanjima približno 690 bivših radnika, vrijednima oko 14 milijuna eura, a ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan nakon sastanka nije davao izjave.
Glavni tajnik Novog sindikata Tomislav Kiš rekao je da su se sudionici sastanka ponovno "zavrtjeli u krug", bez jasnih rokova i rješenja, unatoč ranijim razgovorima s više ministara.
"Stalno slušamo isto o tome da je stečajni zakon takav kakav jest i da se ništa ne može. Bili smo kod Branka Bačića, Marka Primorca, a sada ponovno kod ministra Habijana, i uvijek završimo na početku", rekao je Kiš.
Dodao je da takav pristup "vrijeđa bivše radnike koji desetljećima čekaju isplatu svojih potraživanja" te upozorio da dio njih rješenje nije dočekao, ocijenivši da se iza pozivanja na zakonske zapreke zapravo skriva izostanak političke odluke.
Revija u stečaju od 2002., Plobest od 1999.
Prema podacima sindikata, Revija je otišla u stečaj 2002., a Plobest 1999. godine. Dug se odnosi na neisplaćene plaće i otpremnine bivših radnika, koji u stečajnim postupcima nisu namireni nakon privatizacije tvrtki, a riječ je o približno 390 bivših radnika Plobesta i 300 bivših radnika Revije.
Bivša radnica Revije Ružica Koštana rekla je da je sastanak za nju i njezine kolegice bio "jako tužan", istaknuvši da se već godinama ponavlja ista situacija. "Ministar ima volju, ali sam ne može ništa. Nitko ništa konkretno ne obećava", rekla je.
"Mnogi već 26. Božić dočekuju bez rješenja"
Predstavnik bivših radnika Plobesta iz Ploča, Milenko Herceg rekao je da radnicima nije isplaćeno 25 plaća te da mnogi već 26. Božić dočekuju bez rješenja. "Ni ovaj sastanak nije donio rješenje. Govori se da postoji politička volja i da novac nije problem, ali da je problem zakon", rekao je.
Bivša radnica Revije Anica Gojanović poručila je da su radnici iscrpljeni dugogodišnjim obilascima ministarstava bez ishoda. "Preumorni smo. Svaki put nešto očekujemo, a onda se vraćamo na početak. Tražimo samo jasan odgovor ima li smisla više dolaziti", rekla je.
Iz Novog sindikata poručuju da su spremni sudjelovati u novom međuresornom sastanku, ali upozoravaju da bez jasne odluke Vlade i konkretnih rokova takvi razgovori ne znače stvarni pomak.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas