Radnici 26. Božić bez plaće: Bili smo kod Bačića, Primorca i Habijana...

Predstavnik bivših radnika Plobesta iz Ploča, Milenko Herceg rekao je da radnicima nije isplaćeno 25 plaća te da mnogi već 26. Božić dočekuju bez rješenja. "Ni ovaj sastanak nije donio rješenje. Govori se da postoji politička volja i da novac nije problem, ali da je problem zakon", rekao je.