Bitka na ljevici u Splitu. "Puljak je favorit, Matijeviću naštetio skandal. Ključan je omjer u Gradskom vijeću"

"On je nakon toga pao za 4 do 5 posto u anketama i drastično su mu pale šanse za ulazak u drugi krug. Nije se uspio oprati od toga. No ni splitski SDP nije uspio objasniti ključnu stvar koja je razorna po njihovu reputaciju. Objavljene su bile poruke Ranka Ostojića od prije nekoliko godina u kojima on piše da je ovaj "lopina koja otima starcima stanove i imovinu". No Ostojić je kasnije rekao novinarima da je mislio na nekog drugog Matijevića iz SDP-a, ali nije obajasnio na kojeg. Matijević se dosta zapleo u svojim objašnjenima, a ljudima je sve to ostalo u uhu i teško je suzbiti tu priču", smatra Petranović.