Čitanje Ustava na Markovom trgu: Hrvatska je zasnovana na demokratskim vrijednostima

Inicijativa za Hrvatsku slobode i Platforme za međunarodnu građansku solidarnost u četvrtak su, povodom pete godišnjice postavljanja ograde na Markovom trgu, održali akciju simboličnog čitanja Ustava, kako bi istaknuli da je Hrvatska zasnovana na demokratskim vrijednostima i slobodama.
Oglas
"S obzirom da danas u javnom diskursu imamo sve oštriju situaciju, pokušaje cenzure određenih kulturnih i drugih javnih događaja, želimo istaknuti da je naša država zasnovana na demokratskim vrijednostima i slobodama", kazao je Kristijan Kovačić iz Platforme za međunarodnu građansku solidarnost (CROSOL).
Osim na pokušaje cenzure, Inicijativa za Hrvatsku slobode i CROSOL upozorili su i na ograničavanje slobode kretanja i javnog okupljanja, a kao primjer su naveli pet godina ograde na Markovom trgu.
Na tom su mjestu Marina Škrabalo, Tanja Dabo i Arijana Lekić Friedrich pročitale izvorišne osnove i odabrane članke Ustava u kojima se jamči sloboda javnog okupljanja, sloboda govora, kulturni i umjetnički rad, medijske slobode, poštivanje ljudskih prava i demokratski poredak.
"Nadamo se da će naši građani to osvijestiti, posebice danas kada, između ostalog, imamo i pokušaje relativizacije zločina iz Drugog svjetskog rata, iako je to protuustavno. U Ustavu piše da je RH zasnovana kako na Domovinskom ratu, tako i na antifašističkoj borbi, nasuprot fašističkoj NDH", rekao je Kovačić.
"Vrednote Ustava se krše već dugi niz godina"
Čitanje Ustava, odnosno njegovih najvažnijih dijelova, treba nas podsjetiti na slobode i vrednote koje se u Hrvatskoj štite zakonom, napomenuo je profesor na Fakultetu političkih znanosti Nebojša Blanuša. Međutim, ocijenio je da se one krše već dugi niz godina.
"Povod je za ovo čitanje bio je i jedan negatorski skup koji je govorio o državi koja nije bila niti nezavisna niti država niti je bila Hrvatska. Negiranje njenih zločina je jedan koraka dalje u vrlo opasnim tendencijama koje vrlo jasno možemo označiti kao fašističke", kazao je.
Voditeljica Documente - Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić također se osvrnula ovotjedni okrugli stol u Hrvatskom saboru o logoru Jasenovac, koji su organizirali klubovi zastupnika DOMiNO i Hrvatski suverenisti, a na kojem su negirane žrtve i zločini režima NDH.
"Nažalost, vidjeli smo revizioniste kako dovode u pitanje utvrđene činjenice o žrtavama ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac. I stvarno je tužno da se to dogodilo u zgradi Sabora jer Sabor predstavlja sve građane i građanke, stoga takvoj raspravi tamo nije mjesto", poručila je Teršelić.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas