Objavljeni novi detalji: Načelnik općine osumnjičen da je novcem EU-a plaćao radove na kućama članova obitelji

Nakon što je općina njihovu ponudu odabrala kao najpovoljniju te nakon što je sklopljen ugovor o izvođenju radova, započeli su s izvođenjem radova te su općini ispostavljali privremene situacije koje je odobravao nadzorni inženjer, osumnjičeni 51-godišnjak. Tako su neosnovano tražili isplatu za dio iskazanih radova koji su u stvarnosti već prethodno bili izvedeni, u iznosu od 104.284,81 eura, od čega je u ispostavljenim privremenim situacijama osumnjičeno trgovačko društvo neosnovano iskazalo potraživanja od najmanje 48. 362,91 eura, a drugo osumnjičeno trgovačko društvo najmanje 55.922,00 eura.