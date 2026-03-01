Oglas

Hormuški tjesnac

Stotine tankera ostalo usidreno u Perzijskom zaljevu

Hina
01. ožu. 2026. 15:21
Najmanje 150 tankera, među kojima i oni koji prevoze sirovu naftu i LNG, usidrilo se u otvorenim vodama Perzijskog zaljeva poviše Hormuškog tjesnaca, a deseci ostalih stacionirani su s druge strane toga uskog morskog prolaza, pokazali su u nedjelju brodarski podaci nakon što su američki i izraelski napadi na Iran cijelu regiju gurnuli u nemire i nesigurnost.

Tankeri su grupirani u otvorenim vodama uz obale glavnih država proizvođača nafte u Zaljevu, među kojima su Irak i Saudijska Arabija, kao i div u proizvodnji ukapljenog prirodnog plina Katar, procijenio je Reuters na temelju podataka o praćenju brodova putem ​​platforme MarineTraffic.

Brojni su brodovi usidreni unutar isključivih ekonomskih zona (IEZ) ključnih zemalja Perzijskog zaljeva, uključujući Kuvajt i Ujedinjene Arapske Emirate, podaci su MarineTraffica, a deseci teretnih brodova odvojeno su grupirani i usidreni u raznim IEZ-ovima.

Oko 20 posto globalne nafte, uključujući i naftu proizvođača Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Iraka, Kuvajta i Irana, prolazi kroz Hormuz zajedno s velikim količinama LNG-a iz Katara.

Usto je još najmanje stotinu tankera trenutno usidreno izvan tjesnaca uz obale i sidrišta Ujedinjenih Arapskih Emirata i Omana uz desetke teretnih brodova, podaci su MarineTraffica.

Nakon izraelsko-američkog napada nekoliko vlasnika tankera, naftnih kompanija i trgovačkih kuća obustavilo je isporuku sirove nafte, goriva i LNG-a preko Hormuškog tjesnaca, a Teheran je objavio da ga je zatvorio za plovidbu, rekli su trgovački izvori u subotu.

Teme
Hormuški tjesnac Naftni tankeri Opskrba naftom i plinom Perzijski zaljev Zatvaranje plovnog puta

