Ravnatelj SC-a oko zabrana u studentskim domovima zbog koncerta: "Svaki zaštitar imat će popis"

"Nazvao me jedan šofer - ne znam kako je došao do broja - i rekao mi kako organizira prijevoz za koncert i pitao može li parkirati u krugu doma. Odgovorio sam mu apsolutno ne, ne možete doći do doma uopće, a kamoli parkirati. Na što je on meni rekao pa kako ne mogu kad 70 posto mojih iz autobusa ima riješen smještaj kod vas", rekao je Župan i poručio kako su na to morali reagirati.