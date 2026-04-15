Rekordna zapljena droge u Dalmaciji, pogledajte što je sve policija pronašla

Doznaje se da je diler razotkriven u utorak navečer kada je poseban policijski tim radio na makarskom području. Ubrzo su uhitili muškarca (28) kojemu su pretražili stan, vozilo i drug​e prostorij​e koje koristi​ te tamo pronašli i oduzeli gotovo osam kilograma kokaina, tri kilograma amfetamina i 18 kilograma marihuane.