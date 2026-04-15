Rekordna zapljena droge u Dalmaciji, pogledajte što je sve policija pronašla

Hina , N1 Info
15. tra. 2026. 16:08
Policija je u Makarskoj uhitila 28-godišnjaka kod kojega je pronašla 28 kilograma razne droge vrijedne gotovo 250.000 eura, ali i ručnu bombu te 57.000 eura koje je, prema sumnjama, zaradio preprodajom droge.

Doznaje se da je diler razotkriven u utorak navečer kada je poseban policijski tim radio na makarskom području. Ubrzo su uhitili muškarca (28) kojemu su pretražili stan, vozilo i drug​e prostorij​e koje koristi​ te tamo pronašli i oduzeli gotovo osam kilograma kokaina, tri kilograma amfetamina i 18 kilograma marihuane.

​Osim razne droge policija je pronašla i digitalnu vagu za precizno mjerenje, ručnu bombu, streljivo i 57.000 eura za koje policija sumnja da potječe od preprodaje droge.​

Vrijednost oduzete droge procjenjuju na oko 240 tisuća eura, a daljnjom preprodajom na ilegalnom tržištu bila bi ostvarena znatno veća protupravna imovinska korist​, rekli su u policiji.

Nakon dovršenog istraživanja policija je osumnjičenog kazneno prijavila za ​neovlaštenu proizvodnj​u i promet​ drogama​ te ​nedozvoljeno​ posjedovanje, izrad​u i nabavljanj​e oružja i eksplozivnih tvari.

Policija u ovom slučaju traga za još jednom osobom. 

Iz PU splitsko-dalmatinske su ustvrdili da je riječ o najvećoj zapljeni kokaina na području Splitsko-dalmatinske županije.

