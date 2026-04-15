Rekordna zapljena droge u Dalmaciji, pogledajte što je sve policija pronašla

Policija je u Makarskoj uhitila 28-godišnjaka kod kojega je pronašla 28 kilograma razne droge vrijedne gotovo 250.000 eura, ali i ručnu bombu te 57.000 eura koje je, prema sumnjama, zaradio preprodajom droge.
Doznaje se da je diler razotkriven u utorak navečer kada je poseban policijski tim radio na makarskom području. Ubrzo su uhitili muškarca (28) kojemu su pretražili stan, vozilo i druge prostorije koje koristi te tamo pronašli i oduzeli gotovo osam kilograma kokaina, tri kilograma amfetamina i 18 kilograma marihuane.
Osim razne droge policija je pronašla i digitalnu vagu za precizno mjerenje, ručnu bombu, streljivo i 57.000 eura za koje policija sumnja da potječe od preprodaje droge.
Vrijednost oduzete droge procjenjuju na oko 240 tisuća eura, a daljnjom preprodajom na ilegalnom tržištu bila bi ostvarena znatno veća protupravna imovinska korist, rekli su u policiji.
Nakon dovršenog istraživanja policija je osumnjičenog kazneno prijavila za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama te nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.
Policija u ovom slučaju traga za još jednom osobom.
Iz PU splitsko-dalmatinske su ustvrdili da je riječ o najvećoj zapljeni kokaina na području Splitsko-dalmatinske županije.
