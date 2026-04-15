BURNA RASPRAVA
Radolović: Pokušali ste privatizirati Domovinski rat!; HDZ: Predvodili smo obranu države
Zastupnica SDP-a Sanja Radolović u srijedu je, tijekom iznošenja stajališta klubova u Saboru, optužila HDZ za 'privatizaciju Domovinskog rata', na što joj je HDZ-ov Nevenko Barbarić odgovorio da je ta stranka "predvodila obranu države".
Barbarić je u svom izlaganju govorio o političkim odnosima u Bosni i Hercegovini i predstojećim izborima, istaknuvši da se oni „prate s velikim interesom“ te je odbacio optužbe o miješanju Hrvatske.
"Hrvatska ima pravo i obvezu štititi ravnopravnost Hrvata u BiH i iznositi svoje stavove unutar EU-a i NATO-a", rekao je, dodavši da se to ne doživljava kao pritisak, nego kao legitimno djelovanje.
Odbacio je i tvrdnje o zagovaranju trećeg entiteta. "To su teze koje dolaze iz oporbenih redova i pogrešno se pripisuju službenim stavovima Hrvatske“, ustvrdio je ocijenivši da BiH više destabiliziraju srpski separatizam i bošnjački unitarizam.
Zastupnica Sanja Radolović (SDP) optužila ga je za privatizaciju Domovinskog rata. "Pokušali ste privatizirati Domovinski rat, kao da je HDZ pobijedio u ratu, a predsjednik vaše stranke nije rata ni vidio ni čuo. Koliko je vaš predsjednik dobar na vanjskopolitičkom planu govori činjenica da je dobio čak 5 odbijenica za izbore u BiH za vašu članicu Predsjedništva", rekla je.
Barbarić je objasnio kako je HDZ predvodio procese osnivanja države i organizirao obranu s braniteljima, dok je Stipan Šašlin (HDZ) dodatno naglasio: "To su činjenice - pod vodstvom HDZ-a organizirana je obrana i oslobađanje zemlje i to se ne može dovoditi u pitanje nakon 35 godina".
Uslijedile su brojne povrede Poslovnika i dodatno zaoštravanje rasprave. Irena Dragić ustvrdila je da je 'jedina činjenica da je pod vodstvom HDZ-a Hrvatska opljačkana i izdana, a pljačka se i danas'.
Šašlin joj je odgovorio da je riječ o 'paušalnim tvrdnjama', dodavši: "Ljudima je toliko loše u Hrvatskoj da plaču po ulicama, da vas slušaju svi bi pobjegli iz Hrvatske, budite malo realni i dostojni mjesta koje zastupate".
"Vi čepite usta mladim ljudima. Kako se usuđujete govoriti da nemam pravo govoriti o Domovinskom ratu dok vaš predsjednik nije služio ni vojni rok pod izgovorom anemije", uzvratila mu je Radolović te dodala da hrvatski ljudi ne plaču, nego stoje u redovima pučkih kuhinja i kopaju po kontejnerima.
'Mostovac' Ledenko pozvao na prosvjede protiv inflacije
Ivica Ledenko (Most) pozvao je građane na prosvjed protiv inflacije i niskog životnog standarda.
"750 tisuća umirovljenika prima mirovine od oko 617 eura, što je ispod praga siromaštva", rekao je, upozorivši kako cilj Vlade da podigne mirovine od 800 eura ne znači ništa ako će se za to moći kupiti manje nego danas.
"Hrvatska je skupa država, novca ima, ali nije dobro raspoređen", dodao je, pozvavši građane da izađu na trg i kažu da nisu zadovoljni.
Dalija Orešković ustvrdila je da je HDZ je ubio demokratsku državu i dodala da HDZ već desetljeće provodi ponižavanje i uništavanje institucija. Posebno je kritizirala Ustavni sud.
"Problem nije u krnjem sastavu, nego u tome što suci ne žele obavljati svoju ustavnu ulogu", rekla je i zaključila kako su institucije postale poslušna poluga vlasti.
Anka Mrak Taritaš upozorila je na izvješće pučke pravobraniteljice. "Ljudska prava su nazadovala, a posebno zabrinjava porast netrpeljivosti prema manjinama, ponajviše prema Srbima i Romima te porast nasilja na internetu“, rekla je.
Kritizirala je i odnos Vlade prema toj instituciji. "Europska komisija upozorava da Vlada ne odgovara na njezina pisma i ne provodi preporuke - počnite slušati vlastitu pravobraniteljicu", poručila je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare