Rijeka najavila znatno poskupljenje vode od srpnja

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić ističe da je svjesna da će građani gradova i općina u kojima cijene vodnih usluga rastu biti nezadovoljni i da im neće puno značiti činjenica da će na pojedinim područjima računi biti niži. "Građani imaju pravo znati što plaćaju i zašto. Zato očekujem potpunu transparentnost i jasne informacije o svim promjenama koje će utjecati na njihove račune, ali i kvalitetnu uslugu koju građanima pruža ovo, kao i sva ostala komunalna društva", navela je.