Rijeka ima ozbiljnih problema sa smećem. Brojke su frapantne

Čak 242 tone nepropisno odbačenog otpada uklonjeno je na području grada Rijeke, u samo dvadeset dana od uvođenja druge smjene u Komunalnom društvu Čistoća, čija je prvenstvena zadaća uklanjanje glomaznog otpada ostavljenog pored spremnika za odvajanje otpada, kao i miješanog komunalnog otpada odloženog izvan spremnika, s fokusom na lokacije na kojima se ovakvi problemi najčešće ponavljaju, piše Marinko Glavan za Novi list.