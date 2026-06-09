nepropisno odbačen otpad
Rijeka ima ozbiljnih problema sa smećem. Brojke su frapantne
Podaci o ilegalno odbačenim količinama svih vrsta otpada u najmanju su ruku poražavajući
Čak 242 tone nepropisno odbačenog otpada uklonjeno je na području grada Rijeke, u samo dvadeset dana od uvođenja druge smjene u Komunalnom društvu Čistoća, čija je prvenstvena zadaća uklanjanje glomaznog otpada ostavljenog pored spremnika za odvajanje otpada, kao i miješanog komunalnog otpada odloženog izvan spremnika, s fokusom na lokacije na kojima se ovakvi problemi najčešće ponavljaju, piše Marinko Glavan za Novi list.
Potvrdio je to direktor KD-a Čistoća Igor Velimirović za Novi list.
Pojačano djelovanje
Unatoč nastojanjima uprave i radnika Čistoće da uvođenjem druge smjene smanje nered i gomile svakojakog smeća na riječkim ulicama, podaci o ilegalno odbačenim količinama svih vrsta otpada u najmanju su ruku poražavajući.
Jednostavnom matematikom, čak i da su radnici Čistoće s riječkih ulica pokupili sav nepropisno odbačeni otpad u ta tri tjedna, dakle samo ako uračunamo prikupljene količine, dolazimo do brojke od gotovo četiri i pol tisuće tona otpada koji će građani, umjesto u spremnike ili u reciklažna dvorišta, tijekom ove godine baciti na ulice.
A to znači da će Čistoća i Grad Rijeka, nastavi li se bacanje smeća na ulice istom dinamikom, na odvoz i zbrinjavanje tako nepropisno odloženog otpada u ovoj godini potrošiti najmanje 1,3 milijuna eura koje će platiti svi građani.
I oni koji smeće odlažu propisno i oni koji ga jednostavno bacaju na ulice i druge javne površine.
Riječ je samo o području grada Rijeke, bez ostalih gradova i općina u riječkom prstenu u kojima Čistoća obavlja uslugu odvoza otpada.
Direktor Čistoće ističe kako je, tijekom razdoblja od uvođenja aktivnosti u drugoj smjeni, od 11. svibnja pa do zaključno 31. svibnja, prikupljeno približno 136 tona komunalnog otpada odbačenog oko spremnika te 106 tona glomaznog otpada iz kućanstava.
– To jasno pokazuje razmjere komunalnog problema vezanog uz komunalni nered, ali i naglašava potrebu za pojačanim terenskim djelovanjem, kaže Velimirović.
Veće kazne
Na pitanje koliki je trošak uvođenja druge smjene i koji su očekivani rezultati, odgovara kako je druga smjena uvedena tek sredinom svibnja. Za konačnu procjenu troška još je zaista prerano. Međutim, ono što se sustavno prati su prije svega učinci uvedene mjere, koji su prema prvim pokazateljima izuzetno obećavajući, kaže Velimirović.
– Na većini kritičnih lokacija stanje je vidljivo poboljšano, uključujući, primjerice, Cavtatsku i Dubrovačku ulicu te druge ranije opterećene punktove.
Ipak, problem nije u potpunosti nestao, osobito nedjeljom, kada se između redovitih intervencija ponovo stvara komunalni nered. Upravo zato prve rezultate promatramo kao ohrabrujući pokazatelj, a ne konačnu ocjenu učinka mjere.
Već sada je vidljivo da druga smjena omogućuje bržu reakciju i učinkovitije uklanjanje nepropisno odloženog otpada, dok će se puni učinci vidjeti nakon nešto duljeg razdoblja primjene, zajedno s novom mogućnošću odlaganja glomaznog otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta.
Naš cilj je jednostavan, građanima pružiti dostupniju uslugu i trajno smanjiti broj divljih odlagališta te količinu komunalnog nereda u gradu.
Prvi pokazatelji već sada potvrđuju da se krećemo u tom smjeru, ističe Velimirović.
Zbog sve izraženijeg problema nelegalno odbačenog otpada u zadnjih nekoliko godina, Grad Rijeka je, prije otprilike pola godine, uveo maksimalne zakonom propisane kazne za ovaj prekršaj.
Tako je, izmjenama Odluke o komunalnom redu, kazna za pravne osobe sada 1.320 eura, umjesto prijašnjih 660 eura, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi 260 eura, prijašnjih 130 eura, te za fizičku osobu 260 eura.
Za fizičke osobe-obrtnike i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, propisana kazna je 660 eura, što je također maksimalan iznos propisan odredbama Prekršajnog zakona.
Mobilna reciklažna dvorišta
Kako bi donekle ublažili problem, u Čistoći su, od lipnja, građanima omogućili predaju do dva kubična metra glomaznog otpada po korisniku, na lokalitetima mobilnih reciklažnih dvorišta s djelatnikom, uz predočenje osobnog dokumenta koji potvrđuje da žive na području grada Rijeke.
– Ova usluga odnosi se na otpad iz kućanstva poput starog namještaja, igračaka, vrtnog namještaja i sličnih predmeta većih dimenzija. Time se sustav zbrinjavanja dodatno približava građanima, ali istovremeno i prevenira nepropisno odlaganje glomaznog otpada, odnosno stvaranje komunalnog nereda.
Od 1. do 12. lipnja mobilno reciklažno dvorište postavljeno je na Trsatu, u Ulici Drage Šćitara, kod ulaza u Park heroja te na Zametu u Ulici Bože Vidasa, iznad Dvorane Zamet, od 15. do 26. lipnja.
Nakon tog razdoblja, mobilno reciklažno dvorište premješta se prema godišnjem rasporedu rada objavljenom na mrežnim stranicama Čistoće, kaže Velimirović, dodajući da su za količine otpada veće od dva kubična metra dostupna stacionarna reciklažna dvorišta u ulicama Mihačeva draga i Jože Vlahovića, uz redovni odvoz na kućnom pragu.
Radno vrijeme mobilnih reciklažnih dvorišta je ponedjeljkom i utorkom od 9 do 15 sati, a srijedom, četvrtkom i petkom od 8 do 16 sati.
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