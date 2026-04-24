Rimac Grupa preuzima kontrolu nad cijelim Bugatti Rimcem!

Nakon završetka transakcije, Rimac Grupa će preuzeti kontrolu nad cijelim Bugatti Rimcem, koji je ujedno 100% vlasnik Bugatti Automobiles u Francuskoj, kroz strateško partnerstvo s HOF Capitalom i BlueFive Capitalom s ciljem podrške kontinuiranom rastu. HOF Capital će se dodatno pridružiti Rimac Grupi kao najveći dioničar uz Matu Rimca, osnivača i glavnog izvršnog direktora (CEO) Bugatti Rimca. S obzirom na regulatorna odobrenja, završetak transakcije očekuje se do kraja 2026. godine. Uključene strane su se dogovorile da će financijske uvjete transakcije zadržati povjerljivima, osim kada je njihovo objavljivanje potrebno sukladno primjenjivim obvezama financijskog izvještavanja.