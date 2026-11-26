Riječka gradonačelnica
Rinčić predstavila nove pročelnike riječke gradske uprave
Riječka gradonačelnica Iva Rinčić predstavila je u četvrtak na konferenciji za novinare deset novih pročelnika odjela i službi gradske uprave, odabranih temeljem javnog natječaja u sklopu preustroja gradske uprave.
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Po odluci o ustrojstvu novih upravnih tijela Grada Rijeke, utemeljeno je 11 upravnih odjela i dvije službe s jasnijim nadležnostima, većom specijalizacijom i snažnijim fokusom na potrebe građana, rekla je Rinčić.
Ustvrdila je kako reorganizacija ne podrazumijeva povećanje administracije nego njezino učinkovitije preslagivanje radi uklanjanja preklapanja poslova i bržeg donošenja odluka.
Glavni kriteriji pri odabiru pročelnika bili su stručnost, iskustvo i sposobnost vođenja složenih procesa, zato su izabrani iskusni profesionalci iz gradskog sustava i stručnjaci iz realnog sektora, financija, IT industrije i regionalne samouprave, navela je.
Pročelnik Upravnog odjela za kapitalne projekte, investicije i fondove EU je Ivan Šverko, pročelnica Upravnog odjela Ureda Grada Vlatka Car Prijić, a Upravnog odjela za mjesnu samoupravu i programe zajednice Kristian Starčić.
Na čelu Službe za unutarnju reviziju bit će Anamarija Ronjga, a Službu za integrirana teritorijalna ulaganja vodit će Ivana Soža Savić.
Novi pročelnik Upravnog odjela za financije i javnu nabavu je Vedran Sanković, odjel kulture i kreativnog razvoja vodit će Andrea Laurić, a odjel za odgoj, obrazovanje, tehničku kulturu i mlade Marija Japundža Broznić.
Na čelu Upravnog odjela za sport, poduzetništvo i turizam bit će Jana Sertić, a Upravnog odjela za digitalni razvoj i pametni grad Emil Egredžija.
Rinčić je izvijestila da se obustavljaju natječaji za izbor pročelnika preostalih triju odjela gradske uprave, i to za socijalne politike, zdravstvo i branitelje, za prostorno uređenje, graditeljstvo i imovinu Grada i za komunalni sustav, gradsko redarstvo, sigurnost, mobilnost i okoliš.
Razlog je, kaže Rinčić, što prijavljeni kandidati na usmenom testiranju nisu ostvarili zakonski minimum od najmanje 50 posto bodova.
Za ta tri mjesta ubrzo će se raspisati novi javni natječaji, a do imenovanja pročelnika njihov rad nastavljaju voditi privremeno ovlašteni pročelnici, dodala je.
"Time pokazujemo da ne radimo kompromise kada su u pitanju stručnost i kvaliteta te da za ključne gradske resore tražimo najbolje kandidate", naglasila je Rinčić.
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