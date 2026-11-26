Istaknuo je da odnos Hrvatske i Crne Gore i odnos Hrvatske i Slovenije nije isti. “Crna Gora je bila u sastavu bivše Jugoslavije koja je provodila oružanu agresiju na hrvatski teritorij - Prevlaka, razaranje Dubrovnika, okupacija praktički do Slanog - to je recentna povijest. To dakle uopće nije isto, ne može se uspoređivati, niti ćemo uspoređivati”, rekao je Plenković, dodajući da predlaže “našim prijateljima u Crnoj Gori da se dogovorimo oko kopnene granice, a za buduće vrijeme ostavimo delimitaciju na moru”.