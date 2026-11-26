spor s podgoricom
Plenković uputio oštro upozorenje Crnoj Gori: To ne dolazi u obzir. Da budemo sasvim jasni...
Crna Gora neće zatvoriti pregovore u poglavlju 31 - Vanjska, sigurnosna i obrambena politika dok se ne riješi pitanje razgraničenja na kopnu, i svako dovođenje u pitanje kopnene granice Hrvatska će pročitati kao teritorijalne pretenzije Crne Gore prema njoj, izjavio je u četvrtak premijer Andrej Plenković.
“Mogu slobodno reći - poglavlje 31 neće biti zatvoreno dok se ne riješi pitanje razgraničenja na kopnu. Jasna poruka da ne može biti jasnija, također i prijateljska”, rekao je Plenković po dolasku na izvanredni samit čelnika EU-a.
“Svako dovođenje u pitanje kopnene granice Hrvatska će pročitati kao teritorijalne pretenzije Crne Gore prema Hrvatskoj. Govorim eksplicitno, mislim na Prevlaku. To, naravno, ne dolazi u obzir”, rekao je Plenković.
Crnogorski predsjednik Jakov Milatović u srijedu je u Bruxellesu rekao da hrvatsko inzistiranje na rješavanju graničnog pitanja s Crnom Gorom dok ta zemlja pregovara o ulasku u EU "izgleda kao ucjena". Najavio je da će Podgorica uskoro poslati Zagrebu prijedlog cjelovitog rješenja granice na kopnu i na moru, a ako ga Hrvatska ne prihvati, preostaje međunarodni sud ili arbitraža.
Plenković je rekao da arbitraža ne dolazi u obzir.
“Arbitraža za nas nije opcija, da budemo sasvim jasni”, rekao je.
Kritizirao je politički narativ Crne Gore o tome da je i Hrvatska ušla u Europsku uniju, a da nije riješila granicu sa Slovenijom.
“Mi smo išli na arbitražu, koja je bila kompromitirana. Hrvatska danas s iskustvom arbitraže sa Slovenijom ne vjeruje arbitražama kao što je mogla pokloniti povjerenje u tom trenutku”, rekao je Plenković.
Istaknuo je da odnos Hrvatske i Crne Gore i odnos Hrvatske i Slovenije nije isti. “Crna Gora je bila u sastavu bivše Jugoslavije koja je provodila oružanu agresiju na hrvatski teritorij - Prevlaka, razaranje Dubrovnika, okupacija praktički do Slanog - to je recentna povijest. To dakle uopće nije isto, ne može se uspoređivati, niti ćemo uspoređivati”, rekao je Plenković, dodajući da predlaže “našim prijateljima u Crnoj Gori da se dogovorimo oko kopnene granice, a za buduće vrijeme ostavimo delimitaciju na moru”.
Rekao je da se Hrvatska čvrsto drži načela Badinterove komisije prema kojima su bivše republičke granice raspadom Jugoslavije postale državne granice. “Kopnena granica između Hrvatske i Crne Gore dotiče more na Konfinu”, rekao je Plenković. Kaže da Hrvatska inzistira da se to sada riješi jer privremeni režim traje već više od 20 godina.
Privremenim režimom iz 2002. godine definiran je nadzor i korištenje kopnenog i morskog područja oko poluotoka Prevlake i ulaza u Bokokotorski zaljev dok se ne zaključi konačni sporazum o državnoj granici. Sporazum je potpisan u Konfinu između Hrvatske i tadašnje vlade Savezne Republike Jugoslavije, čiji je Crna Gora tada bila dio. Prema tom sporazumu, Hrvatska ima nadležnost nad kopnenim dijelom poluotoka Prevlake, jugozapadno od Konfina, čime se u praksi poštuje nekadašnja republička granica iz SFRJ. Na moru Hrvatska nadzire uski pojas uz jugozapadnu obalu Prevlake, unutar zaljeva, dok Crna Gora kontrolira preostali, veći dio ulaza u Bokokotorski zaljev.
Plenković kaže da Hrvatska želi riješiti problem na načelu da se prihvati ono što je bilo nesporno i hrvatskim i crnogorskim stručnjacima koji su sudjelovali u sporazumu o privremenom režimu.
"Ako čujemo jasnu poruku s crnogorske strane da ne smatraju da je Konfin točka na kojoj je definiran doticaj kopnene granice s morem, onda imamo problem. Onda ne možemo sjesti za isti stol koji se zove Europska unija", rekao je Plenković.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare