rezolucija o Vukovaru
Sokol: Pupovčeva izjava je bizarna i skandalozna, a nova srpska vlast nije puno različita od Vučićeve
Zastupnik HDZ-a u Europskom parlamentu Tomislav Sokol gostovao je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića i komentirao izglasavanje Zakona o kritičnim lijekovima u Europskom parlamentu te rezoluciju o Vukovaru.
Riječ je o zakonu oko kojeg je veliku ulogu imao Sokol. Pojasnio je da je glavna svrha ovog zakona riješiti problem nestašice lijekova, koji je sve izraženiji u Europi posljednjih godina. Tri su glavna uzroka nestašice lijekova u EU, pojašnjava.
"Prvi je sve veća ovisnost o uvozu jeftinih lijekova iz trećih država, drugi je činjenica da manje države članice nisu komercijalno isplative velikim kompanijama pa na njihovo tržište lijekovi dolaze i nekoliko godina kasnije nego u velike države članice. Treća je činjenica da neke države članice EU gomilaju lijekove za vlastitu sigurnost. Kad se sve to zbroji, u situaciji smo da se manje države poput Hrvatske zbog toga mogu suočiti s nestašicom lijekova", pojasnio je.
Dodao je da uvode sustav "Made in Europe" kojim će tvrtke koje proizvode lijekove u Europi pri nabavi imati prednost i tako, kaže, stvaraju pritisak na farmaceutsku industriju da očuva proizvodnju lijekova u Europi i da vrati dio proizvodnje koji je otišao u druge dijelove svijeta.
Također, kaže, uvode zajedničku nabavu. "Najmanje pet država članica moći će se okupiti i zajedno s Europskom komisijom pregovarati s farmaceutskim kompanijama o nabavi skupih inovativnih lijekova. Prvi cilj je, objašnjava, da se omogući rani pristup lijekovima te manje cijene.
"Uvodimo i izričitu zabranu da velike države provode gomilanje lijekova i stvaraju nestašicu manjim država. To je sad eksplicitno zabranjeno", poručio je.
"Naše političke poteze sigurno nećemo ravnati Srbiji"
Sokol je komentirao i prijedlog rezolucije o Vukovaru u Europskom parlamentu, kao i način na koji je reagirala Studentska lista.
"EPP je bio i glavni inicijator donošenja ove rezolucije, koja je kompromisni tekst jer je cilj dobiti većinu. Morali su se raditi neki ustupci, ali mislim da je to jedna važna poruka o važnosti Vukovara, kao i davanja pijeteta žrtvama", rekao je i dodao da obljetnicu Vukovara Europa mora obilježavati.
"Vukovar je pokazao što se dogodi kad jedna pogubna, agresorska politika vrši agresiju na druge države i ruši sve vrijednosti na kojima Europa počiva", dodao je.
Poručio je da se hrvatska državna politika sigurno neće ravnati po tome što netko u Beogradu misli ili želi.
"Ova rezolucija nije napravljena da bi se ikome dodvorilo u Srbiji, nego da se jasno obilježi stradanje Vukovara i oda počast svim hrvatskim žrtvama koje su tamo stradale. Što se tiče reakcije Srbije, to me previše ne čudi. Nova srpska vlast koja će se formirati po svemu sudeći nije puno različita od Vučićeve. To je ista velikosrpska ideologija. To što su rekli za nas je vrlo znakovito i to ćemo uzeti u obzir, ali naše političke poteze sigurno nećemo ravnati ni prilagođavati se onome što Srbija želi", rekao je.
"Pupovčeva izjava bizarna i skandalozna"
"Istaknuo bih prilično bizarnu i skandaloznu izjavu Milorada Pupovca, po kojoj ispada upravo suprotno, da bi Hrvatska trebala prilagođavati svoju politiku i poteze i u Europskom parlamentu prema tome što netko u Srbiji želi ili misli. To je potpuno krivi stav, Hrvatska gleda svoje nacionalne interese, obilježava žrtvu svojih građana i uopće se ne bavimo time što netko u Srbiji želi ili gleda na to", rekao je.
Dodao je da su Pupovčeve izjave sramotne i da on ni na koji način ne bi trebao nastupati da implicira da i hrvatska trebala prilagođavati svoju politiku. "On je i hrvatski državljanin i prvenstveno bi trebao gledati na to što Zagreb misli i radi, koji su politički prioriteti Zagreba i Hrvatske, a ne Srbije", poručio je.
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