"Ova rezolucija nije napravljena da bi se ikome dodvorilo u Srbiji, nego da se jasno obilježi stradanje Vukovara i oda počast svim hrvatskim žrtvama koje su tamo stradale. Što se tiče reakcije Srbije, to me previše ne čudi. Nova srpska vlast koja će se formirati po svemu sudeći nije puno različita od Vučićeve. To je ista velikosrpska ideologija. To što su rekli za nas je vrlo znakovito i to ćemo uzeti u obzir, ali naše političke poteze sigurno nećemo ravnati ni prilagođavati se onome što Srbija želi", rekao je.