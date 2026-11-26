Potražnja za nekretninama najveća je na obali i u turističkim središtima čemu pridonose inozemni kupci. Na potražnju je, navodi EK, utjecao i dohodak kućanstava koji je porastao za devet posto u 2025. godini, što je zajedno s nižim kamatnim stopama na stambene kredite povećalo kreditnu sposobnost za stanovništva za 16 posto.