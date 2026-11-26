kako do krova nad glavom?
Iz Bruxellesa stiglo upozorenje: Nekretnine u Hrvatskoj su precijenjene, a cijene će još rasti
Cijene nekretnina u Hrvatskoj već sada su precijenjene 15 posto, a u idućoj godini ionako skupi kvadrati još će više poskupjeti, upozorava u Europska komisija u novom Izvješće o mehanizmu upozoravanja (IMU).
Oglas
Prošle godine cijene nekretnina u Hrvatskoj porasle su za 13,9 posto te još 12,7 posto na godišnjoj razini u drugom tromjesečju ove godine. Europska komisija prognozira da će se rast nastaviti – za 13 posto u cijeloj 2026. te za još 10 posto u 2027. godini.
Prema procjenama iz Bruxellesa, nekretnine su u Hrvatskoj u 2025. bile precijenjene za oko 15 posto, a nastavak ovakvog trenda mogao bi taj jaz precijenjenosti proširiti na čak 19 posto do 2027. godine, prenosi Dnevnik.hr.
Potražnja za nekretninama najveća je na obali i u turističkim središtima čemu pridonose inozemni kupci. Na potražnju je, navodi EK, utjecao i dohodak kućanstava koji je porastao za devet posto u 2025. godini, što je zajedno s nižim kamatnim stopama na stambene kredite povećalo kreditnu sposobnost za stanovništva za 16 posto.
Zbog svega navedenog, raste i zaduživanje građana za kupnju nekretnina, zbog čega je Hrvatska narodna banka u srpnju 2025. uvela ograničenja za korisnike kredita, a u listopadu 2026. dodatno postrožila uvjete te prepolovila kvote izuzeća koje banke smiju odobriti mimo propisanih pravila.
Iako je potražnja nekretnina velika, ukupan broj prodanih stambenih objekata u drugom tromjesečju 2026. pao je za 33,3 posto na godišnjoj razini (broj prodanih novih objekata manji je za 25,0 posto, a postojećih za 35,9 posto).
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas