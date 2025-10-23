Rinčić smijenila Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka: "Očekujem i ostavku ravnateljice"

– S obzirom na stanje rekla sam da očekujem njezinu ostavku, ona je nije ponudila. Imenovat ćemo novo Upravno vijeće, a ona može podastrijeti sve što je poduzeto. Smatram da je na Upravnom vijeću da donese odluku o njezinoj eventualnoj smjeni ili zadržavanju, zaključila je Rinčić.