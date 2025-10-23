Oglas

gradonačelnica rijeke

Rinčić smijenila Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka: "Očekujem i ostavku ravnateljice"

N1 Info
23. lis. 2025. 13:30
Gradonačelnica Rijeke kao razloge za smjenu navodi probleme s upisom djece u nezigrađen vrtić, nalaz prosvjetne inspekcije te velik broj djelatnika na bolovanju

Kuloarska nagađanja o smjeni Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Rijeka danas je potvrdila riječka gradonačelnica Iva Rinčić istaknuvši da problemi tu predškolsku ustanovu prate dulje vrijeme.

Niz problema u radu vrtića

– Od problema koji smo imali s upisom djece u neizgrađen vrtić Fiume što je bilo aktualno ovo ljeto do nalaza prosvjetne inspekcije te do sada kada je veliki broj djelatnika na bolovanju, posebno kuharica.

Kao Grad i kao netko tko ima interes djece na prvom mjestu nismo zadovoljni u komunikaciji s roditeljima te smo donijeli odluku o smjeni i imenovanju novih članova Upravnog vijeća, kazala je Rinčić, prenosi Novi list.

Dodajući da očekuje odgovorno ponašanje Upravnog vijeća kazala je da je zadatak članova detaljno se informirati o svim postojećim problemima, razmotriti mogućnost unapređenja stanja te da radi na unapređenju državnog pedagoškog standarda, odgovorno upravlja resursima, podigne kvalitetu vrtića.

Što s ravnateljicom Dječjeg vrtića Rijeka?

Na pitanje što je s ravnateljicom te ustanove gradonačelnica je odgovorila da je grad u proteklih nekoliko dana više puta razgovaralo s ravnateljicom o problemima.

– S obzirom na stanje rekla sam da očekujem njezinu ostavku, ona je nije ponudila. Imenovat ćemo novo Upravno vijeće, a ona može podastrijeti sve što je poduzeto. Smatram da je na Upravnom vijeću da donese odluku o njezinoj eventualnoj smjeni ili zadržavanju, zaključila je Rinčić.

Dječji vrtić Rijeka Problemi u vrtićima Upravno vijeće vrtića grad rijeka iva rinčić

