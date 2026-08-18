Ružić o otpadu u Gospiću: Nema razloga da netko profitira na tuđoj tragediji

"U najkraćem roku će se učiniti sve da oni koji su zaista krivi budu otkriveni, da se ugroza na profesionalan i stručan način makne i sanira. Nema nikakvog razloga da na ovakav način bilo tko profitira na tuđoj tragediji. Nažalost, u javnom prostoru svjedočimo da se to događa", rekao je Ružić novinarima upitan o ilegalnom odlaganju otpada u Lici i zahtjevu predsjednika Zorana Milanovića za sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora.