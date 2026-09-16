Ružić se oglasio o otkazima u KBC-u Rijeka: "Nisu bili moj hir"

Naglasio je da je prerano bilo kome dodjeljivati odgovornost prije konačnih dokaza. "Svakako da ćemo zaštititi u sustavu one koji zaštitu trebaju, to su uvijek žrtve nasilja i uvijek je to dijete. Meni je u prvom redu žao kao čovjeku zbog ove tragične situacije", rekao je Ružić, dodajući da se nada da će se dijete oporaviti te da će sustav utvrditi eventualnu odgovornost i izvući pouke za buduće postupanje.