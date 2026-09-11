Ružić o slučaju posvojenih djevojčica: Istražni zatvor roditeljima završen, djeca su zbrinuta

"Zahvaljujem kolegicama i kolegama iz sustava socijalne skrbi koji su već 8. lipnja intervenirali u toj obitelji te bez odgode učinili postupke zaštite interesa u toj obiteljskoj zajednici i prvo izdvajanje koje je uslijedilo istog dana po prvom kontaktu", rekao je Ružić u petak u Zagrebu.