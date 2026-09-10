DORH istražuje par koji je dvije posvojene curice držao kao robinje. Kad nisu radile, bile zatvorene u garaži

Razgovori sa stručnim službama potom su otkrili okolnosti u kojima su djevojčice živjele. Nakon bijega otac je djevojčicu pronašao i vratio kući. U razgovorima s njom i njezinom mlađom sestrom u početku se govorilo o krađi novca i povremenom korištenju sredstava ovisnosti, no daljnji postupak pokazao je da su obiteljske okolnosti bile znatno teže.