UŽAS U DUBROVNIKU
DORH istražuje par koji je dvije posvojene curice držao kao robinje. Kad nisu radile, bile zatvorene u garaži
Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku pokrenulo je istragu protiv dvoje hrvatskih državljana zbog sumnje da su dvije posvojene maloljetne djevojčice držali u robovlasničkom odnosu, tjerali ih na rad i fizički kažnjavali.
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Protiv posvojitelja je pokrenuta formalna istraga zbog dva kaznena djela trgovanja ljudima. DORH je objavio i pravnu kvalifikaciju za koju ih tereti, pišeSlobodna Dalmacija.
"Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv dvoje hrvatskih državljana zbog dva kaznena djela trgovanja ljudima iz članka 106. st. 3. u svezi sa st. 1. i 2. Kaznenog zakona", navela je Maris Stjepović Simoni, zamjenica županijske državne odvjetnice.
Slučaj je izašao na vidjelo nakon što je jedna od djevojčica pobjegla iz obiteljske kuće. Njezin posvojitelj potom ju je odveo u područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad i zatražio pomoć, tvrdeći da ima teškoće u ponašanju.
Razgovori sa stručnim službama potom su otkrili okolnosti u kojima su djevojčice živjele. Nakon bijega otac je djevojčicu pronašao i vratio kući. U razgovorima s njom i njezinom mlađom sestrom u početku se govorilo o krađi novca i povremenom korištenju sredstava ovisnosti, no daljnji postupak pokazao je da su obiteljske okolnosti bile znatno teže.
Posvojili curice zbog dodatne radne snage
Prema informacijama iz spisa, djevojčica je stručnim službama rekla da su ih roditelji posvojili kako bi dobili dodatnu radnu snagu. Djevojčice su prije škole morale raditi na farmi, dok im nakon nastave nije bilo dopušteno sudjelovati u izvannastavnim aktivnostima.
Umjesto toga, morale su pomagati u kućanstvu, raditi poljoprivredne poslove i čuvati mlađu biološku djecu posvojitelja.
U spisima se navodi i da su ih posvojitelji fizički kažnjavali, među ostalim i rezanjem kose.
Djevojčice zatvorili u garažu
Najozbiljnije optužbe odnose se na kraj svibnja i početak lipnja ove godine. Djevojčice su tada, prema utvrđenim činjenicama, neprekidno bile zatvorene u garaži pokraj obiteljske kuće.
Posvojitelji su im donosili dva obroka dnevno. Djevojčice su spavale na stolicama, a nuždu su obavljale u vrtu, nakon čega su se morale vratiti u garažu.
Stručne službe procijenile su da su djeca izložena visokoj razini ugroze te da bi njihov ostanak u obitelji mogao ugroziti njihov psihofizički razvoj. Hrvatski zavod za socijalni rad zbog toga je donio rješenje o žurnom izdvajanju djevojčica i njihovu smještaju u ustanovu socijalne skrbi, dok je roditeljima privremeno zabranjen kontakt s njima.
Posvojitelji su u istražnom zatvoru. Njihovo postupanje, prema navodima iz postupka, ima obilježja kaznenog djela trgovanja ljudima i kaznenog djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, odnosno ropstva, piše Slobodna. Za ta kaznena djela predviđena je kazna zatvora do 15 godina.
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