''Primjerice, u Dubrovniku imamo model '30 puta 30', odnosno 30 tisuća eura za 30 obitelji na godinu dana. Ali, od tih 30 tisuća eura mora se platiti 15 tisuća poreza na dohodak, stoga mi kroz naš model po obitelji moramo zapravo izdvojiti 45 tisuća eura. To je zato što jedinice lokalne samouprave u postojećim zakonima nisu prepoznate kao one koje rješavaju pitanje priuštivog stanovanja'', napomenuo je Franković.