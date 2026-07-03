Sabor glasa o promjenama u taksi prijevozu, turizmu i o Medikolu

Saabor će glasati i o Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se u turističku djelatnost uvodi niz novosti. Svi pružatelji usluga u kratkoročnom najmu imat će obvezu ishoditi tzv. registracijski broj i to za svaku smještajnu jedinicu kojom raspolažu, čime se onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata na platformama za iznajmljivanje.