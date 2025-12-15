Saborska zastupnica: Femicid mora biti spriječen, zato što može

Polović kaže i kako je klečanje na trgovima samo ritualni, simbolički izraz te ideologije, a da ga država tolerira, ako ne iz uvjerenja, onda iz kukavičluka. „Institucije ove zemlje nisu stale uz žene, nisu stale uz ustav, stale su ili kleknule uz politiku pogodovanja crkvi i onima koji žele kontrolirat ženska prava“, navela je.