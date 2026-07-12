Saborski zastupnici rade još tri dana, a onda slijedi dvomjesečni odmor

Među novostima je i novo pravilo za poljoprivrednike upisane u Upisnik poljoprivrednika koji će moći podnijeti zahtjev za istraživanje geotermalnih voda na svome zemljištu bez prolaska kroz cjelokupni postupak nadmetanja koji vrijedi za naftne tvrtke. Uz to, novi Zakon predviđa da dozvola za geotermalne vode može trajati do 30 godina.