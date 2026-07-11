Devet točaka DP-ove Rezolucije o osnaživanju Hrvata u BiH

U preambuli Rezolucije podsjeća se, između ostalog, na snažnu potporu hrvatskog naroda neovisnosti BiH, koja se očitovala na referendumu "za suverenu i nezavisnu BiH, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive", kao i na presude Europskog suda za ljudska prava i odluku Ustavnog suda BiH o nužnosti usklađivanja ustavnog poretka s europskom pravnom stečevinom.