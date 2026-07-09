Šušnjar: Ubrzat ćemo ulaganja u naftu, plin i geotermalnu energiju

Novi zakon o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa moderan je i strategijski zakon kojim Republika Hrvatska prvi put na jedinstven način uređuje upravljanje svim ključnim energetskim georesursima, kao što su nafta, plin, geotermalne vode, geološke formacije za skladištenje i utiskivanje ugljikovog dioksida i plinova te korištenje drugih fluida koji se mogu nalaziti u podzemlju, rekao je u četvrtak na sjednici vlade ministar gospodarstva Ante Šušnjar.