Samo je u jednoj županiji na birališta izašlo više građana nego 2019.

Ukupna izlaznost na predsjedničkim izborima do 16:30 iznosila je 36,09 posto, a ako gledamo po županijama, najviše birača pojavilo se u Varaždinskoj - njih 43,61 posto. Najmanje ih je bilo u Vukovarsko-srijemskog - tek 28,52 posto.

Ukupno, do 16:30 je na izbore izašlo 1,195.377 birača. Kad se to usporedi sa situacijom otprije pet godina, osjetno je manje jer tad se na biralištima pojavilo 38,82 posto birača. Ili, njih 1,343.000. To je gotovo 150.000 više nego ovaj put.

Što se tiče najvećih županija u Zagrebačkoj je izašlo 38,73 posto birača, u Splitsko-dalmatinskoj 35,01 posto, u Primorsko-goranskoj 35 posto i u Osječko-baranjskoj 32,28 posto. Što se tiče Grada Zagreba, na biralištima se pojavilo do 16:30 38,5 posto građana s pravom glasa.

Varaždinska županija jedina je u kojoj se na ovim izborima pojavilo više birača nego prije pet godina, kad ih je bilo 41,37 posto. Također, prije pet godina najveća izlaznost do 16:30 bila je u Zagrebačkoj županiji – 41,33 posto.

