Sanja Radolović o priuštivom stanovanju: Plenkovićeva vlada guši male obiteljske iznajmljivače

Ustvrdivši kako "Plenkovićeva vlada guši male obiteljske iznajmljivače novim nametima" ona je na konferenciji za novinare u Puli na temu "Zašto Vlada kažnjava male iznajmljivače?" rekla kako u brojnim obalnim gradovima, postoje cijela naselja u kojima se osam ili devet mjeseci godišnje gotovo ne troši ni električna energija niti voda, a tijekom ljetnih mjeseci potrošnja naglo raste jer se objekti koriste za turistički smještaj pod izlikom dolaska rodbine i prijatelja.