"ZAŠTO IH KAŽNJAVA?"
Sanja Radolović o priuštivom stanovanju: Plenkovićeva vlada guši male obiteljske iznajmljivače
SDP-ova saborska zastupnica Sanja Radolović ocijenila je da problem priuštivog stanovanja ne proizlazi samo iz turizma već utječu i dugogodišnji nedostatak javne stanogradnje, rast cijena građevinskog zemljišta, visoke kamatne stope i nedovoljna ponuda stanova za dugoročni najam.
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Ustvrdivši kako "Plenkovićeva vlada guši male obiteljske iznajmljivače novim nametima" ona je na konferenciji za novinare u Puli na temu "Zašto Vlada kažnjava male iznajmljivače?" rekla kako u brojnim obalnim gradovima, postoje cijela naselja u kojima se osam ili devet mjeseci godišnje gotovo ne troši ni električna energija niti voda, a tijekom ljetnih mjeseci potrošnja naglo raste jer se objekti koriste za turistički smještaj pod izlikom dolaska rodbine i prijatelja.
Istodobno, navela je Radolović, inspekcijski nadzor je neučinkovit.
"Obiteljski smještaj desetljećima je bio temelj razvoja hrvatskog turizma. Upravo zahvaljujući privatnim iznajmljivačima razvijali su se naši otoci, ruralna područja i male sredine u kojima nikada nije bilo velikih hotelskih investicija. Njih se ne smije stigmatizirati zbog promašaja državne politike", naglasila je Radolović.
Vladajući su sada svu krivnju prebacili na iznajmljivače te ih optužuju i za problem priuštivog stanovanja, dodala je. Međutim, smatra Radolović, problem priuštivog stanovanja ne proizlazi samo iz turizma već na njega utječu i dugogodišnji nedostatak javne stanogradnje, rast cijena građevinskog zemljišta, visoke kamatne stope i nedovoljna ponuda stanova za dugoročni najam.
"Ono što vidimo u problemu nekomercijalnog smještaja apsolutno je isti obrazac kao i kod 'Plenkovićeve inflacije'", rekla je.
Građani nose teret krize i poreza, dok se stranim lancima, bankama i vlasnicima nekretnina dopušta nesmetano gomilanje ekstraprofita na leđima naroda", poručila je Radolović dodavši kako "politika koja vlastitom narodu nameće poreze i uništava ga nelojalnom konkurencijom, dok istovremeno povlađuje strancima, nije nikakvo domoljublje, već je to, kako je rekla "izdaja vlastitih građana".
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