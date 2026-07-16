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"ZAŠTO IH KAŽNJAVA?"

Sanja Radolović o priuštivom stanovanju: Plenkovićeva vlada guši male obiteljske iznajmljivače

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Hina
|
16. srp. 2026. 13:02
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Sanja Radolović
Goran Stanzl/PIXSELL

SDP-ova saborska zastupnica Sanja Radolović ocijenila je da problem priuštivog stanovanja ne proizlazi samo iz turizma već utječu i dugogodišnji nedostatak javne stanogradnje, rast cijena građevinskog zemljišta, visoke kamatne stope i nedovoljna ponuda stanova za dugoročni najam.

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Ustvrdivši kako "Plenkovićeva vlada guši male obiteljske iznajmljivače novim nametima" ona je na konferenciji za novinare u Puli na temu "Zašto Vlada kažnjava male iznajmljivače?" rekla kako u brojnim obalnim gradovima, postoje cijela naselja u kojima se osam ili devet mjeseci godišnje gotovo ne troši ni električna energija niti voda, a tijekom ljetnih mjeseci potrošnja naglo raste jer se objekti koriste za turistički smještaj pod izlikom dolaska rodbine i prijatelja.

Istodobno, navela je Radolović, inspekcijski nadzor je neučinkovit.

"Obiteljski smještaj desetljećima je bio temelj razvoja hrvatskog turizma. Upravo zahvaljujući privatnim iznajmljivačima razvijali su se naši otoci, ruralna područja i male sredine u kojima nikada nije bilo velikih hotelskih investicija. Njih se ne smije stigmatizirati zbog promašaja državne politike", naglasila je Radolović.

Vladajući su sada svu krivnju prebacili na iznajmljivače te ih optužuju i za problem priuštivog stanovanja, dodala je. Međutim, smatra Radolović, problem priuštivog stanovanja ne proizlazi samo iz turizma već na njega utječu i dugogodišnji nedostatak javne stanogradnje, rast cijena građevinskog zemljišta, visoke kamatne stope i nedovoljna ponuda stanova za dugoročni najam.

"Ono što vidimo u problemu nekomercijalnog smještaja apsolutno je isti obrazac kao i kod 'Plenkovićeve inflacije'", rekla je.

Građani nose teret krize i poreza, dok se stranim lancima, bankama i vlasnicima nekretnina dopušta nesmetano gomilanje ekstraprofita na leđima naroda", poručila je Radolović dodavši kako "politika koja vlastitom narodu nameće poreze i uništava ga nelojalnom konkurencijom, dok istovremeno povlađuje strancima, nije nikakvo domoljublje, već je to, kako je rekla "izdaja vlastitih građana".

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Teme
andrej plenković mali iznajmljivači sanja radolović sdp

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