EU se rješava ruskog interesa: Hrvatska postaje glavno energetsko čvorište između SAD-a i Europe

Energetski analitičar Ivan Brodić smatra da bi uloga Krka mogla dodatno ojačati jer SAD želi u potpunosti istisnuti ruski kapital iz energetskog sektora regije. Kao važan projekt ističe plinsku interkonekciju između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koju podupiru Sjedinjene Države, a koja bi BiH povezala s LNG terminalom na Krku i europskom plinskom mrežom. Prema pojedinim analizama, ta bi ruta mogla postati i jedan od najpovoljnijih pravaca za opskrbu poslijeratne Ukrajine.