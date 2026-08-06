ANALIZA AFP-A
EU se rješava ruskog interesa: Hrvatska postaje glavno energetsko čvorište između SAD-a i Europe
Dok se Europa postupno odriče ruskih energenata, Sjedinjene Američke Države ubrzano postaju njezin najveći dobavljač prirodnog plina, a stručnjaci smatraju da bi hrvatski LNG terminal na Krku mogao imati ključnu ulogu u opskrbi srednje i jugoistočne Europe.
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Nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, Europska unija ubrzala je planove za smanjenje ovisnosti o ruskom plinu. Iako Rusija još pokriva oko 12 posto europskog uvoza plina, Bruxelles planira potpuno ukinuti njegov uvoz do kraja 2027. godine.
Kako bi osigurala nove izvore opskrbe, EU je posljednjih godina uložila milijarde eura u infrastrukturu za uvoz ukapljenog prirodnog plina (LNG), a očekuje se da će postati najveći svjetski uvoznik LNG-a.
Jedan od ključnih projekata je plutajući LNG terminal na otoku Krku, koji nakon nedavne nadogradnje može prihvatiti gotovo 6,1 milijardu prostornih metara plina godišnje, što odgovara oko dva posto ukupne godišnje potrošnje plina u Europskoj uniji.
Terminal je plinovodima povezan s Mađarskom, čime se američki plin može transportirati prema srednjoj Europi.
Uloga Krka dodatno će ojačati
Energetski analitičar Ivan Brodić smatra da bi uloga Krka mogla dodatno ojačati jer SAD želi u potpunosti istisnuti ruski kapital iz energetskog sektora regije. Kao važan projekt ističe plinsku interkonekciju između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koju podupiru Sjedinjene Države, a koja bi BiH povezala s LNG terminalom na Krku i europskom plinskom mrežom. Prema pojedinim analizama, ta bi ruta mogla postati i jedan od najpovoljnijih pravaca za opskrbu poslijeratne Ukrajine.
Američki ministar energetike Chris Wright ranije je ove godine predstavio inicijativu Trump Peace Pipelines Framework, kojom se planira proširenje energetske infrastrukture u srednjoj i istočnoj Europi.
Hrvatska postaje važno čvorište i za naftu
Time bi Hrvatska mogla postati važno tranzitno čvorište ne samo za plin, nego i za naftu. Hrvatski naftovodi već povezuju zemlju s BiH, Mađarskom, Slovenijom i Srbijom te imaju kapacitet transporta gotovo pola milijuna barela sirove nafte dnevno.
U izvješću američkog State Departmenta Kongresu navodi se da energetska ovisnost o Rusiji i dalje predstavlja stratešku ranjivost regije te da diversifikacija opskrbe, uključujući američki plin, pridonosi stabilnosti i gospodarskom razvoju, piše AFP.
Krčka ruta za Ukrajinu
Direktor tvrtke LNG Hrvatska Ivan Fugas ističe da je terminal od početka rada 2021. godine postao važna ulazna točka za opskrbu plinom ne samo Hrvatske nego i Europske unije. Kapaciteti terminala već su rezervirani do 2036. godine.
Projekt je snažno podržao SAD, dok je Europska unija financirala gotovo polovicu ulaganja vrijednog više od 230 milijuna eura.
Za mogućnosti korištenja krčke rute interes pokazuje i Ukrajina.
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