Slučaj Jankomir
Sastali se ministrica Hrstić i gradonačelnik Tomašević
Više od mjesec dana nakon tragedije u Jankomiru sastali su se ministrica Hrstić i gradonačelnik Tomašević.
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Zbog slučaja bolnice Jankomir, sastali su se ministrica zdravstva Irena Hrstić i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, doznaje Dnevnik Nove TV.
Na sastanku je bila i gradska pročelnica za zdravstvo Lora Vidović. O detaljima će se oglasiti priopćenjem.
Nakon smrti pacijenata bolnice Kristiana Josipa Periša čiji je slučaj digao javnost na noge, doznalo se za još jedan incident u kojem je pacijent u Jankomiru izazvao požar dok je bio sputan za krevet.
Gradonačelnik Tomašević je danas, odgovarajući na pitanja novinara, zamolio za strpljenje.
"Razgovarat ćemo o Jankomiru i o protokolima izvještavanja i informiranja, što napraviti na razini Grada. Zato želim ministrici iznijeti te prijedloge i zato smo i predložili sada ove nove članove u Upravu bolnice, kako bi se unaprijedio sustav", rekao je Tomašević.
Ministrica Hrstić u ponedjeljak je posjetila bolnicu gdje se sastala s novom upravom i nakon toga je izjavila kako joj je žao da gradonačelnik Tomašević nije bio tamo.
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