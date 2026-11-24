Dragan Samardžić
Crnogorski admiral Hrvatskoj: "Ispričavam se zbog izgubljenih života, razaranja i patnje"
Izaslanstvo nove crnogorske političke platforme „Stega – Evropski klub 28“ položilo je u utorak vijenac pred spomenikom „Konavoska mati“ u Čilipima i odalo počast žrtvama agresije na Konavle i Dubrovnik, uputivši ispriku zbog napada iz Crne Gore 1991. godine i poziv na pomirenje.
Koordinator platforme koja okuplja intelektualce, profesionalce i mlade s ciljem afirmacije europske, građanske i demokratske Crne Gore, redatelj Danilo Marunović, podsjetio je na poruku građana Cetinja iz 1991. godine, koji su prosvjedovali protiv agresije na dubrovačko područje.
„Bila je to poruka da nije sva Crna Gora krenula u taj rat. Dok se u glavnim crnogorskim medijima tih dana sijala mržnja, s cetinjskih se trgova poručilo: 'S Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče'. Klica te emocije razuma i empatije se tada zametnula u nama i nikad nas nije napustila. Postala je samo jača“, rekao je Marunović.
Podsjetio je na ratna razaranja 1991. godine u Konavlima i na dubrovačkom području.
„Znamo što je Konavlima donijela jesen 1991. Znamo za spaljene kuće, prazna sela i ljude koji su morali napustiti svoja ognjišta. Zato danas ne dolazimo kao gosti koji traže zaborav. Dolazimo kao susjedi koji žele da se zapamti i da se nikada ne ponovi“, istaknuo je Marunović.
Dodao je da Crnu Goru i Hrvatsku veže zajednička europska budućnost te da je Europa obećanje da se ono što se dogodilo više nikada neće ponoviti.
„Ovdje smo da potvrdimo da ni Crna Gora ni Hrvatska nikada neće zaboraviti časnog admirala Vladimira Barovića. U rujnu 1991. dobio je zapovijed da gađa gradove na dalmatinskoj obali. Odbio je. Napisao je da se Crnogorci ne mogu boriti protiv naroda koji im ništa nije skrivio niti ga mogu uništavati. U ime časti položio je svoj život jer je rekao jednu riječ koju mnogi tada nisu mogli izgovoriti. Ne“, izjavio je Marunović.
Dodao je da Barovićev čin obvezuje i danas "da više nikada ne dopustimo glasnogovornicima rata da upravljaju našim životima". "Jer rat ne počinje prvim metkom. Rat počinje prvom laži, prvom mržnjom izgovorenom u eteru i prvim susjedom kojeg nazovemo neprijateljem“, rekao je Marunović.
Diplomatkinja i nekadašnja novinarka Monitora Dragica Ponorac izjavila je da su se odazvali pozivu načelnika Općine Konavle Boža Lasića.
„Kada je načelnik Lasić pozvao crnogorske vlasti da dođu u Čilipe, polože vijenac pred spomenikom i zatraže oprost, apsolutno nije bilo nikakve dileme za nas koji smo 1991. podigli glas protiv agresije JNA i sulude politike okupiranja tuđih teritorija pod cijenu ljudskih života i razaranja“, rekla je Ponorac.
„Klanjam se nevinim žrtvama i izražavam nadu da ćemo u budućnosti graditi dobre odnose, kakve smo imali nekada. Samo razgovor o stradanju, odgovornosti i otvorenim pitanjima može dovesti do pomirenja. Vi ste nama pružili ruku i mi smo je prihvatili. Očekujem da službene crnogorske vlasti prihvate tu ruku, dođu ovdje, polože vijenac i poklone se nevinim žrtvama, tražeći oprost“, izjavila je Ponorac.
Dragan Samardžić u ime Stege uputio je ispriku građanima Konavala i Dubrovnika zbog napada koji je izvršen iz Crne Gore, a u kojem su u sastavu JNA sudjelovali i Crnogorci. Naglasio je da to čini kao građanin i crnogorski admiral.
„Ispričavam se zbog izgubljenih života, zbog razaranja i zbog patnje koju je taj napad donio vašim obiteljima. Tada sam bio aktivni oficir JNA. Iako nisam sudjelovao u operacijama na ovom području, niti sam učinio išta nečasno i suprotno Ženevskim konvencijama, čitav život osjećam neprolaznu gorčinu što sam bio sudionik tog groznog rata. Obiteljima žrtava iskazujem duboko suosjećanje i poštovanje“, poručio je Samardžić.
Istaknuo je da je napad na Konavle i Dubrovnik najsramotnija stranica duge i časne povijesti crne Gore.
Na novinarski upit osjeća li se licemjerno zbog svojeg sudjelovanja u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici na području Splita 1991. godine, Samardžić je odgovorio da mu je dolazak u Konavle bio jedna od najtežih odluka.
„Znam da se velika većina oficira JNA ne bi odlučila na ovaj korak. Znam da to nije lako prihvatiti ni mnogim stanovnicima Konavala. Ali mislim da isprika žrtvama to zaslužuje i možda može biti dobar primjer koji mogu slijediti i političari. Nikad nisam ispalio metak na civila ili pripadnika hrvatske vojske. Svi mi kao sudionici tog rata, i naše obitelji, nosimo određene traume, ali to je neusporedivo s traumama obitelji žrtava u Domovinskom ratu“, rekao je Samardžić.
Načelnik Općine Konavle Božo Lasić rekao je da je odavanje počasti žrtvama i traženje oprosta dobar i pohvalan čin.
„Koliko god vrijeme prolazi, rane su uvijek tu, uvijek su svježe. Prije svega u obiteljima žrtava, a onda i zbog svega materijalnog, svog zla koje se dogodilo. Mrziti ne smijemo, ali se sjećati moramo, da se to više nikad ne bi ponovilo. Očekujem da će i službene vlasti Crne Gore, ali i Srbije, na isti način postupiti – položiti vijenac i zatražiti oprost“, izjavio je Lasić.
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