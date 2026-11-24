„Ovdje smo da potvrdimo da ni Crna Gora ni Hrvatska nikada neće zaboraviti časnog admirala Vladimira Barovića. U rujnu 1991. dobio je zapovijed da gađa gradove na dalmatinskoj obali. Odbio je. Napisao je da se Crnogorci ne mogu boriti protiv naroda koji im ništa nije skrivio niti ga mogu uništavati. U ime časti položio je svoj život jer je rekao jednu riječ koju mnogi tada nisu mogli izgovoriti. Ne“, izjavio je Marunović.