DRAŽEN JAKŠIĆ
Stručnjak objasnio zašto se u Dubrovniku toliko pričalo o nuklearnoj energiji: Dva su razloga...
Dražen Jakšić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar, našem Hrvoju Krešiću je sa summita Inicijative triju mora u Dubrovniku komentirao situaciju s energetikom u Hrvatskoj i svijetu.
Oglas
"Ovo je bio izuzetno bitan skup. Najprije politički, ali i poslovni. Bilo je 1500 sudionika poslovne zajednice s velikom interesom za ulaganjima u ovu regiju. Čuli smo mnoge zanimljive ideje, projekte i inicijative vezane uz jačanje energetske sigurnosti ove regije. Naime, ona graniči s Ukrajinom i Rusijom pa je bilo zanimljivo čuti kako su se odvojile od ruskog energetskog utjecaja", spomenuo je Jakšić najpozotivnije dijelove summita.
Spominjala se intenzivno nuklearna energija i povratak prema njoj.
"Zaokret prema nuklearnoj energiji počeo je tijekom naftne krize sedamdesetih. Rekao bih da se sad spominje iz dva razloga - ne pridonosi globalnom zatopljenju, ali i zbog potrebe za elektrifikacijom. Trebamo što više stabilnih izvora električne energije. Zato je nuklearna energija ponovno u fokusu Europske unije, ali i drugih zemalja. Sigurno da još nije sve spremno za taj zaokret, a nakon pravnog okvira treba mnogo analiza, studija i odabira tehnologija. Ono što bih istaknuo jest ljudski potencijal, a njega nam, nažalost previše nedostaje", smatra Jakšić i nastavlja:
"Ne samo u Hrvatskoj nego u mnogim zemljama u okruženju. Trebat će puno vremena za obučiti stručnjake."
Hrvatska ima iskustvo upravljanja nuklearnom energijom kroz elektranu Krško.
"Sigurno da to može značajno pridonijeti, ali i kad se ona gradila, u bivšoj državi osnovani su studiji i instituti da bi se to kvalitetno napravilo."
Doprinose li ovakvi događaji kao Inicijativa triju mora energetskoj stabilnosti i potencijalno neovisnosti?
"Naravno, ovdje je bilo mnoštvo sastanaka, rasprava, razmjena ideja i to doprinosi razvoju projekata. Hrvatska na tom putu stoji kao i ostatak EU-a. U nekim segmentima je bolja, u nekima nešto lošija pa treba gledati najbolje prakse i usmjeriti energiju i sredstva ciljano prema okretanju od fosilnih goriva uz najmanji mogući trošak", zaključio je Dražen Jakšić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas