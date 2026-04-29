DRAŽEN JAKŠIĆ

Stručnjak objasnio zašto se u Dubrovniku toliko pričalo o nuklearnoj energiji: Dva su razloga...

N1 Hrvatska
29. tra. 2026. 18:02
Dražen Jakšić
N1

Dražen Jakšić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar, našem Hrvoju Krešiću je sa summita Inicijative triju mora u Dubrovniku komentirao situaciju s energetikom u Hrvatskoj i svijetu.

"Ovo je bio izuzetno bitan skup. Najprije politički, ali i poslovni. Bilo je 1500 sudionika poslovne zajednice s velikom interesom za ulaganjima u ovu regiju. Čuli smo mnoge zanimljive ideje, projekte i inicijative vezane uz jačanje energetske sigurnosti ove regije. Naime, ona graniči s Ukrajinom i Rusijom pa je bilo zanimljivo čuti kako su se odvojile od ruskog energetskog utjecaja", spomenuo je Jakšić najpozotivnije dijelove summita.

Spominjala se intenzivno nuklearna energija i povratak prema njoj.

"Zaokret prema nuklearnoj energiji počeo je tijekom naftne krize sedamdesetih. Rekao bih da se sad spominje iz dva razloga - ne pridonosi globalnom zatopljenju, ali i zbog potrebe za elektrifikacijom. Trebamo što više stabilnih izvora električne energije. Zato je nuklearna energija ponovno u fokusu Europske unije, ali i drugih zemalja. Sigurno da još nije sve spremno za taj zaokret, a nakon pravnog okvira treba mnogo analiza, studija i odabira tehnologija. Ono što bih istaknuo jest ljudski potencijal, a njega nam, nažalost previše nedostaje", smatra Jakšić i nastavlja:

"Ne samo u Hrvatskoj nego u mnogim zemljama u okruženju. Trebat će puno vremena za obučiti stručnjake."

Hrvatska ima iskustvo upravljanja nuklearnom energijom kroz elektranu Krško.

"Sigurno da to može značajno pridonijeti, ali i kad se ona gradila, u bivšoj državi osnovani su studiji i instituti da bi se to kvalitetno napravilo."

Doprinose li ovakvi događaji kao Inicijativa triju mora energetskoj stabilnosti i potencijalno neovisnosti?

"Naravno, ovdje je bilo mnoštvo sastanaka, rasprava, razmjena ideja i to doprinosi razvoju projekata. Hrvatska na tom putu stoji kao i ostatak EU-a. U nekim segmentima je bolja, u nekima nešto lošija pa treba gledati najbolje prakse i usmjeriti energiju i sredstva ciljano prema okretanju od fosilnih goriva uz najmanji mogući trošak", zaključio je Dražen Jakšić.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

