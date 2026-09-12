SDP ima novog glavnog tajnika

Kazao je da je sustav, kojeg je izgradio Andrej Plenković zajedno s HDZ-om, doveo do ovoga u zadnjih deset godina, sustav koji nema glavnog državnog inspektora, a dok ga je imao, on je umjesto da kontrolira, poticao ovo što se dogodilo u Lici. Moramo glasno govoriti da se spriječi daljnji nastavak, a posve nam je neprihvatljiv plan sanacije kojim bi oni otrovni otpad iz Like razvozili po ostalom dijelu Hrvatske, od Istre do Zagorja, naglasio je Đujić.