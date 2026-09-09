NA FUNKCIJU IMENOVAN 2023.
Hajdaš Dončić smijenio glavnog tajnika SDP-a usred političke krize za HDZ
U trenutku velike političke krize oko opasnog i ilegalnog otpada u Lici, zbog koje HDZ prema istraživanjima ima najniži rejting u posljednje dvije godine, SDP se ponovno okreće vlastitim unutarstranačkim pitanjima.
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Kako doznaje Večernji list iz više izvora iz vodstva stranke, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić odlučio je smijeniti glavnog tajnika Marka Kričku. Krička je na tu funkciju imenovan u proljeće 2023., za vrijeme mandata tadašnjeg predsjednika SDP-a Peđe Grbina.
U stranci neslužbeno objašnjavaju kako smjena Kričke nije degradacija. Od njega se, tvrde, očekuje veći angažman u Hrvatskom saboru, gdje obnaša zastupničku dužnost, a trebao bi dobiti i novu ulogu – koordinirati rad zastupnika na terenu.
No, između Hajdaša Dončića i Kričke već neko vrijeme nema povjerenja. To se, među ostalim, pokazalo tijekom unutarstranačkih izbora krajem travnja ove godine. Hajdaš Dončić tada je od Kričke zatražio da odustane od kandidature za predsjednika sisačkog SDP-a.
Zahtjev je stigao samo 15 sati prije izborne konvencije u Sisku, zbog čega je izborna komisija morala produljiti kandidacijski postupak kako bi se u posljednji trenutak pronašao i kandidirao novi kandidat.
'Opet šaljemo poruku da se samo znamo baviti unutarstranačkim problemima umjesto da se bavimo HDZ-om'
Iako u SDP-u ističu da predsjednik stranke ima pravo sam odabrati glavnog tajnika i da je logično da tu funkciju obnaša osoba od njegova povjerenja, sugovornici Večernjeg lista smatraju da je trenutak za smjenu izrazito nepovoljan.
"Mi opet šaljemo poruku da smo sami sebi jedino bitni, da se samo znamo baviti unutarstranačkim problemima umjesto da se bavimo HDZ-om", rekao je izvor iz SDP-a.
Drugi izvor iz vrha stranke također smatra da je tajming smjene loš. Osim što se time, prema njegovim riječima, skreće pozornost s HDZ-ove afere s otpadom, sve se događa i samo mjesec dana prije potpisivanja koalicijskog sporazuma s Možemo, strankom koja se prema rezultatima anketa približava SDP-u po rejtingu.
Novi tajnik će biti zadarski SDP-ovac Jure Zubčić?
Hajdaš Dončić, prema informacijama Večernjeg lista, članovima vrha stranke još nije službeno potvrdio tko će naslijediti Kričku. Neslužbeno se, međutim, spominje zadarski SDP-ovac Jure Zubčić, koji bi tu funkciju trebao preuzeti od subote, kada se održava Glavni odbor SDP-a.
Zubčić nije želio potvrditi, ali ni demantirati te informacije. Kazao je tek da je Hajdaš Dončić osoba koja može odgovoriti na to pitanje jer upravo on predlaže glavnog tajnika članovima Glavnog odbora, koji potom o prijedlogu glasuju.
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