Hajdaš Dončić smijenio glavnog tajnika SDP-a usred političke krize za HDZ

Drugi izvor iz vrha stranke također smatra da je tajming smjene loš. Osim što se time, prema njegovim riječima, skreće pozornost s HDZ-ove afere s otpadom, sve se događa i samo mjesec dana prije potpisivanja koalicijskog sporazuma s Možemo, strankom koja se prema rezultatima anketa približava SDP-u po rejtingu.