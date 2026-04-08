AKTUALNO PRIJEPODNE
SDP nije htio postavljati pitanja Plenkoviću: Benčić: Čestitam, premijeru, dolazite kao rekorder
Nakon jednotjedne stanke, zastupnici su se okupili na desetoj sjednici Hrvatskog sabora koja će potrajati do 15. srpnja, a počela je aktualnim prijepodnevom na kojem su zastupnici postavljali pitanja premijeru i njegovim ministrima i uz jedan glas više u saborskoj većini, onaj HSS-a.
Članovi Vlade odgovarali su na 39 zastupničkih pitanja, a ždrijebom je odlučeno da će prvo pitanje postaviti nezavisni zastupnik Armin Hodžić dok će aktualac svojim pitanjem zatvoriti Magdalena Komes (HDZ).
Vladajući u desetu saborsku sjednicu ulaze pojačani za još jedan glas, Darka Vuletića čelnika HSS-a koji je, nakon što je HSS-ovac Krešo Beljak stavio mandat u mirovanje, odlukom stranke prešao u redove parlamentarne većine te ona sada broji 79 ruku.
Sabor je ostao dužan izabrati tri nova ustavna suca, s obzirom na to da trojici dosadašnjih u nedjelju 12. travnja istječe mandat te predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda, budući da je to mjesto upražnjeno već više od godinu dana, no, kako su obje pregovaračke strane čvrsto ukopane u svojim rovovima, neizvjesno je kada i hoće li do novih izbora u tim sudskim instancama doći.
5 Objava
11:21
prije 2 h
Glavina: Argumenata nema
Odgovorio joj je ministar Tonči Glavina.
"Vi i vaši kolege iz SDP-a već dugo ste dezorijentirani, ne vodite konstruktivne rasprave, a argumenata nema. Za vrijeme vašeg i našeg upravljanja sportom razlike su nesagledive", rekao je i krenuo nabrajati tko je što napravio u sportu.
Glasovac ga je podsjetila da joj nije odgovorio na pitanje već pročitao referatić koji su mu napisali.
"Niste mi rekli što ćete učiniti da se više ne dogodi da 30 milijuna eura za sportaše i njihove karijere završi u skupim nekretninama, plastičnim operacijama prijateljica ili ljubavnica, Chanel torbicama... Dok Hrvatska ima ovakve ministre koji će štititi HDZ-ove kleptomane, moramo biti spremni na scenarij da će se zaustavljati karijere poput Vilijama Vuletića, Ide Štimac ili Mateja Vidovića, dok će novac biti trošen na svoje gušte i luksuze. Nije ovo slučajno", rekla je Glasovac.
11:21
prije 2 h
Glasovac o slučaju Vedrana Pavleka
Sabina Glasovac (SDP) imala je pitanje o aferi u Hrvatskom skijaškom savezu u kojoj je nestalo 30 milijuna eura, a za što je provoosumnjičen Vedran Pavlek.
"Dosta ste energije potrošili kako biste prebacili odgovornost na nekog drugog. Ministarstvo turizma i sporta je odgovorno za raspodjelu sredstava. Jeste li naredili izvanredan inspekcijski nadzor u svim sportskim savezima, hoće li izvješće biti dostupno javnosti i hoćete li uvesti sustav transparentnosti s objavom ulaznih i izlaznih troškova?"
10:09
prije 3 h
Plenković: Nema tko nije bio pokriven mjerama
"Inflatorni pritisci... Kad gledate što smo učinili u posljednjih pet godina krize koja je uzrokovana vanjskim pritiscima... pomogli smo svima, nema onih koji nisu pokriveni mjerama Vlade. Rezultat je da smo, za razliku od drugih članica EU-a, imali dvostruki ili trostruki rast u odnosu na njih."
10:05
prije 3 h
Benčić: Dolazite ovdje kao rekorder
"Dolazite na Aktualac kao rekorder, neću vam čestitati, zbog najviše stope inflacije u eurozoni. Bila je dovoljna samo najava poskupljenja da imamo ovakav inflacijski udar. Istovremeno, ovdje kontinuirano dolazite i hvalite se da ste uložili devet milijardi eura u paket mjera. I u tome ste rekorder jer u odnosu na BDP, Hrvatska je najviše uložila u zauzdavanje inflacije, a imamo što? Najvišu stopu inflacije."
09:54
prije 3 h
Hodžić postavio pitanje Bačiću
Saborski zastupnik Armin Hodžić pitao je ministra Bačići kada se može očekivati pronalazak modela temeljem kojega će makedonska i slovenska nacionalna manjina postati trajni vlasnici prostora u kojem rade i djeluju.
"Točno je da u Masarykovoj ulici u Zagrebu i slovenska nacionalna manjina i zajednica Makedonaca koriste prostore već više desetljeća. Sukladno zakonu postoji mogućnost da se udrugama civilnog društva mogu darovati prostori u kojima već sada obavljaju djelatnosti. Mi do sada nismo zaprimili zahtjev slovenske nacionalne manjine odnosno njihove udruge za darovanjem prostora. A, da im se taj prostor darovao moraju biti ispunjeni neki zahtjevi i u tom slučaju se može pristupiti darovanju i o tome smo obavijestili zajednicu.
Što se pak tiče makedonske nacionalne manjine ni oni nisu podnijeli zahtjev za darovanjem toh prostora. Spremni smo pristupiti darovanju ali moraju biti ispunjeni zahtjevi.", rekao je Bačić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare