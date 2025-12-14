Mihael Zmajlović napomenuo je da je SDP pokušao utjecati na zdrav razum kod HDZ-a da se kompletan Zakon povuče, no, nažalost, dodaje, ovih dana vidimo da maske u potpunosti padaju i da je HDZ odbio 250 SDP-ovih amandmana. „Činjenica da HDZ ide protiv kompletne struke, HAZU-a, urbanista, arhitekta, gradova i općina govori u prilog tome da se ovdje ne radi o neznanju nego o jasnoj namjeri da se ovim Zakonom pokušava Hrvatsku vratiti u feudalizam u kojem vrijedi pravilo 'tko ima moć i novac, može uzeti vaše privatno vlasništvo'. U potpunosti se gazi urbanizam, a to znači samo uzurpaciju onoga što je najvrjednije u Hrvatskoj, a to je naš prostor i naši prirodni resursi”, kazao je.