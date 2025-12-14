Sabor sutra glasuje o Bačićevim zakonima, a onda idu na jednomjesečni odmor

Na dnevnom redu glasovanja trebao bi se naći i konačni prijedlog Zakona o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, koji bi trebao osigurati regulatornu osnovu za izgradnju odlagališta otpada iz NE Krško, ali i domaćih bolnica te industrije u bivšoj vojarni Čerkezovac na Trgovskoj gori, o kojem su zastupnici raspravljali prošlog tjedna.