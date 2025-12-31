Pritom je Podbrežnički, ističe Uskok, neistinito naveo da je strankama u postupku omogućeno osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta te da su se sve stranke odazvale i nakon uvida u spis dale izjave o suglasnosti sa zahvatom. Time je osigurao da se nakon pravomoćnosti građevinske dozvole postupak građevinske inspekcije obustavi.