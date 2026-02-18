Nevjerojatno što je sve dospjelo u top 10 najprodavanijih namirnica u Njemačkoj

Iako je Berlinski zid pao prije više od tri desetljeća, razlike u prehrambenim navikama između istoka i zapada Njemačke i dalje su vidljive. Na zapadu zemlje Cola je i dalje najprodavaniji proizvod, dok na istoku uvjerljivo dominiraju energetska pića. Krastavci su na istoku iznimno popularni i drže sam vrh ljestvice, dok su na zapadu znatno niže pozicionirani.