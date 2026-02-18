Nevjerojatno što je sve dospjelo u top 10 najprodavanijih namirnica u Njemačkoj

Kupovina je dio svakodnevice, a Nijemci u supermarkete i diskonte često odlaze nekoliko puta tjedno. Prema najnovijoj analizi portala Kaufda za prošlu godinu, došlo je do povijesne promjene u potrošačkim košaricama: energetska pića postala su najprodavaniji proizvod, potisnuvši legendarnu Colu na drugo mjesto.
Oglas
Zanimljivo je da se pivo (pils) nalazi tek na 24. mjestu, dok je mineralna voda pala na 43. poziciju među 50 najprodavanijih proizvoda.
Avokado popularniji od jabuka
Treće mjesto zauzeo je maslac, čija je cijena znatno pala u drugoj polovici 2025. godine. Najveće iznenađenje predstavlja četvrto mjesto, na kojem se našao avokado. Nekada egzotično voće danas je najpopularniji svježi proizvod te je s vrha istisnuo klasike poput banana, koje su na devetom mjestu, dok se jabuke uopće ne nalaze među 50 najprodavanijih proizvoda, prenosi Fenix Magazin.
Od svježeg povrća samo se paprika uspjela probiti u sam vrh ljestvice, zauzevši sedmo mjesto. Ostatak top 10 liste čine uglavnom manje zdravi proizvodi. Na petom mjestu nalazi se čips, na šestom smrznuta pizza, na osmom Nutella, a deseto mjesto zauzima čokolada.
Razlike između istoka i zapada
Iako je Berlinski zid pao prije više od tri desetljeća, razlike u prehrambenim navikama između istoka i zapada Njemačke i dalje su vidljive. Na zapadu zemlje Cola je i dalje najprodavaniji proizvod, dok na istoku uvjerljivo dominiraju energetska pića. Krastavci su na istoku iznimno popularni i drže sam vrh ljestvice, dok su na zapadu znatno niže pozicionirani.
Analiza je izdvojila i nekoliko regionalnih zanimljivosti. Schleswig-Holstein jedina je savezna država u kojoj su gumeni bomboni i sladić među pet najprodavanijih proizvoda. U velikim gradovima poput Hamburga, Münchena i Frankfurta avokado je apsolutni hit, a u Frankfurtu se nalazi čak na trećem mjestu. Berlin se, s druge strane, drži klasike pa ondje dominiraju Cola, krastavci, banane i maslac.
U Ruhrskom području također su uočljive specifičnosti. U Dortmundu je pivo na visokom trećem mjestu najprodavanijih proizvoda, dok u Duisburgu Nutella bilježi rekordnu prodaju. Na zapadu Njemačke među deset najprodavanijih proizvoda često se nalazi i omekšivač za rublje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas