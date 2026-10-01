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Talijanski grad priprema veliki nogometni projekt: Gradi se novi stadion, evo kako će izgledati
Hellas Verona predstavio je projekt novog stadiona na mjestu sadašnjeg Bentegodija. Investicija se procjenjuje na oko 300 milijuna eura, a cilj je da novi stadion bude spreman za utakmice Europskog prvenstva 2032. godine.
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Klub je gradskoj upravi predao dokument kojim se razmatraju projektne alternative, a projekt je izradio arhitektonski studio Gensler. Novi stadion trebao bi imati 30.000 sjedećih mjesta, a umjesto obnove postojećeg objekta predviđena je njegovo potpuno rušenje i izgradnja novog stadiona, piše Gazzetta.
Investicija od 300 milijuna eura
Vrijednost projekta procjenjuje se na oko 300 milijuna eura. Veći dio ulaganja trebao bi doći iz privatnih izvora, odnosno od vlasnika kluba, dok se predviđa i sudjelovanje javnog sektora u dijelovima projekta koji bi trebali imati širi značaj za grad.
Jedan od glavnih ciljeva je kandidatura Verone za domaćinstvo utakmica Europskog prvenstva 2032. godine.
OFICIAL: El Hellas Verona presentó al ayuntamiento de la ciudad, el proyecto del nuevo estadio Marcantonio Bentegodi:— 𝘈𝘯𝘥𝘺 𝘊𝘢𝘭𝘤𝘪𝘰 🇮🇹 (@Andy_Calcio) September 30, 2026
• Costo de €300 millones.
• Capacidad para 30.000 espectadores.
El plan es demoler el actual estadio y construir el nuevo recinto en el mismo terreno, con… pic.twitter.com/5rN56Z552g
Obnova postojećeg Bentegodija, koji je bio jedan od stadiona Svjetskog prvenstva 1990., procijenjena je kao preskupa opcija. Zbog toga je predložena izgradnja potpuno novog objekta.
Stadion koji neće živjeti samo na dane utakmica
Ideja je da novi stadion postane višenamjenski prostor koji će biti aktivan tijekom cijele godine.
Projekt predviđa restorane, trgovine, prostore za poslovne događaje i koncerte, a klub bi dodatne prihode ostvarivao kroz VIP i hospitality sadržaje, sponzorstva, događaje koji nisu povezani s nogometom, klupski muzej i organizirane obilaske stadiona.
Plan je pritom revitalizirati i područje oko stadiona kako bi novi kompleks postao dio svakodnevnog života Verone.
Radovi bi trajali tri godine
Izgradnja bi prema planu trebala trajati oko tri godine, a tijekom tog razdoblja Hellas Verona ne bi trebala ostati bez stadiona u svom gradu.
Kako bi klub mogao nastaviti igrati domaće utakmice, predviđeno je privremeno proširenje stadiona Olivieri u ulici Via Sogare.
Projekt uključuje i obnovu sportske infrastrukture. Planirana je izgradnja mreže od četiri nogometna terena, koji bi služili mlađim i ženskim kategorijama Hellasa, ali i sportskim potrebama cijelog grada.
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