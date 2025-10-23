SDP traži ostavku predsjednika Gradskog vijeća Zadra: "Ovo je institucionalni sumrak"

"Porez i prirez ne plaća Gradu Zadru nego Općini Sveti Filip i Jakov, što je nedopustivo. Ovo je institucionalni sumrak. Očekujem upravo od institucija da odmah reagiraju i oduzmu mu mandat, a očekujem i reakciju gradonačelnika Zadra Šime Erlića jer je to njihov predsjednik Gradskog vijeća, ustvrdio je SDP-ov Radeta.