Zadar uvodi građanski nadzor zapošljavanja. Erlić pojasnio o čemu se radi, najavio i naknadu

Komentirao je potez kojim se uvodi građanski nadzor pri zapošljavanju u gradskim tvrtkama i javnim institucijama: "Htjeli smo biti prvi u Hrvatskoj koji će krenuti u razbijanje stigme o netransparentnom zapošljavanju. S ovim korakom smo htjeli ići iznad zakonskih odredbi i biti još transparentniji i donijeli smo odluku kojom smo svim tvrtkama rekli da moraju uvesti standardizaciju javnih natječaja i da se točno zna kako će se objavljivati, da to bude vrlo jasno i transparentno. I da uklonimo mogućnost manipulacija, tako želimo graditi povjerenje. Uveli smo i to da će građani moći biti nadzor tih natječaja. Na koji način? Raspisali smo javni poziv za primanje građana promatrača za natječaje i njih ćemo onda regrutirati po natječajima. Građani će moći vidjeti proces biranja u gradskim tvrtkama."