Zadarski gradonačelnik
Zadar uvodi građanski nadzor zapošljavanja. Erlić pojasnio o čemu se radi, najavio i naknadu
Zadarski gradonačelnik Šime Erlić bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o političkim aktualnostima.
Šime Erlić navodi kako su u Zadru ostvarili svoj prvi politički cilj, a to je stabilnost Gradskog vijeća: "U ovome trenutku imamo formirano Gradsko vijeće s konstruktivnim prijedlozima i suradnjom koja je programska, nije koalicijska, ali je stabilna."
Nadzor zapošljavanja
Komentirao je potez kojim se uvodi građanski nadzor pri zapošljavanju u gradskim tvrtkama i javnim institucijama: "Htjeli smo biti prvi u Hrvatskoj koji će krenuti u razbijanje stigme o netransparentnom zapošljavanju. S ovim korakom smo htjeli ići iznad zakonskih odredbi i biti još transparentniji i donijeli smo odluku kojom smo svim tvrtkama rekli da moraju uvesti standardizaciju javnih natječaja i da se točno zna kako će se objavljivati, da to bude vrlo jasno i transparentno. I da uklonimo mogućnost manipulacija, tako želimo graditi povjerenje. Uveli smo i to da će građani moći biti nadzor tih natječaja. Na koji način? Raspisali smo javni poziv za primanje građana promatrača za natječaje i njih ćemo onda regrutirati po natječajima. Građani će moći vidjeti proces biranja u gradskim tvrtkama."
Naknada
Dodaje da će građani za to biti plaćeni: "Predvidjeli smo naknadu koja će omogućiti građanima da pokriju troškove i mislim da će ih to privući. Recimo da je to 100 ili više eura po natječaju."
Što u HDZ-u kažu na takav potez? "Ja sam predsjednik gradske organizacije HDZ-a Grada Zadra i to je bio moj program. Dobili smo podršku da idemo dalje s time i idemo hrabro tim putem", govori Erlić.
