VREMENSKA PROGNOZA
Evo gdje bi u Hrvatskoj moglo biti snijega tijekom Božića
Božić se ove godine nalazi unutar dosega srednjoročne prognoze, a iako se u dijelu javnosti spominje mogućnost snijega, izgledniji je tek lokalni, uglavnom planinski ugođaj. Kada i gdje bi se mogao pojaviti snijeg, pod kojim atmosferskim uvjetima te kolike su šanse za takozvani "bijeli Božić", u nastavku donosimo detaljnu prognozu po danima i regijama.
Za vikend će vrijeme u Hrvatskoj biti pod utjecajem anticiklone koja postupno slabi. Poremećaji sa sjeverozapada kontinenta zadržavat će se još izvan Sredozemlja, no početkom idućeg tjedna ondje će se razviti ciklona, gotovo već uobičajena u ovom dijelu godine, koja će obilježiti razdoblje oko Božića.
Pojam "bijelog Božića" ima više definicija, no u Hrvatskoj se uobičajeno pod tim podrazumijeva barem 1 centimetar izmjerenog snježnog pokrivača na sam blagdan. Takav scenarij u nizinskim krajevima zasad nije izgledan. Ako se, međutim, kriterij ublaži i uzme u obzir samo padanje snijega bez njegova zadržavanja na tlu, šanse rastu do oko 40 posto u nizinama zapadne Hrvatske, osobito uz granicu sa Slovenijom.
Osjetno zahlađenje
U jutarnjim satima u nizinskim predjelima prevladavat će oblačno i maglovito vrijeme, mjestimice i tmurno, a lokalno je moguća i slaba rosulja. Magla se može zadržavati i na sjevernom Jadranu, ponajprije uz zapadnu obalu Istre te na otvorenom moru. Uz obalu, osobito u Dalmaciji, kao i u gorju, bit će više vedrine. Vjetar uglavnom slab, tek podno Velebita i na krajnjem jugu povremeno umjerena bura.
Tijekom sredine dana i poslijepodneva u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj poboljšat će se vidljivost, no niski slojeviti oblaci ostat će prisutni, lokalno i magla. Bit će osjetno hladnije nego prethodnih dana, s najvišim temperaturama oko pet ili šest stupnjeva. U gorju, iznad sloja oblaka, prevladavat će sunčano vrijeme, što će ondje donijeti i nešto ugodniji osjet.
Na istoku zemlje također oblačno, u početku uz maglu. Sunčanije će biti tek u gorju zapadne Slavonije, dok će u ostalim krajevima temperature biti niže nego prethodnog dana, s najvišim vrijednostima oko šest ili sedam stupnjeva, prenosi RTL.
Dalmaciju očekuje pretežno sunčano, mjestimice i vedro vrijeme, uz razmjerno visoke temperature za kraj prosinca, od 15 do 17 stupnjeva. Vjetar slab, na otvorenom moru ponegdje umjeren sjeverozapadni.
Na sjevernom Jadranu bit će sunčanije nego danas, osobito na moru, dok će se u gorskim kotlinama zadržavati niski oblaci. Bura će puhati uglavnom pod Velebitom, slaba do umjerena, s tendencijom jačanja prema večeri. Temperature od 12 do 15 stupnjeva, u gorju između šest i devet.
Bura na Badnjak
U unutrašnjosti se i idućih dana očekuju magla i niski oblaci, mjestimice uz slabu rosulju. Neće biti osobito hladno, ali se dnevne temperature neće značajnije mijenjati. Na Badnjak će biti još oblačnije, uz kišu, dok se u višem gorju očekuje susnježica i snijeg.
Pahulje su barem nakratko moguće i u zapadnim nizinskim krajevima. Uz to će zapuhati sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura će se blago sniziti. Oborine će uglavnom prestajati na sam Božić, kada se u gorju može formirati tanji, dekorativni snježni pokrivač.
Na Jadranu će i u nedjelju prevladavati sunčano i ugodno toplo vrijeme. Od ponedjeljka slijedi postupno jačanje juga i južine, uz porast naoblake i kišu, najprije na sjevernom Jadranu, potom i drugdje. Mogući su i izraženiji pljuskovi, lokalno praćeni grmljavinom.
Na Badnjak će na sjeveru zapuhati jaka i olujna bura, koja će se do Božića proširiti duž cijele obale i djelomično razvedriti nebo. Temperatura će se postupno snižavati, ali će i dalje ostati iznad prosjeka za ovo doba godine.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare