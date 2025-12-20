Evo gdje bi u Hrvatskoj moglo biti snijega tijekom Božića

U jutarnjim satima u nizinskim predjelima prevladavat će oblačno i maglovito vrijeme, mjestimice i tmurno, a lokalno je moguća i slaba rosulja. Magla se može zadržavati i na sjevernom Jadranu, ponajprije uz zapadnu obalu Istre te na otvorenom moru. Uz obalu, osobito u Dalmaciji, kao i u gorju, bit će više vedrine. Vjetar uglavnom slab, tek podno Velebita i na krajnjem jugu povremeno umjerena bura.